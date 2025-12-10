Dự án "Nuôi em" lên tiếng: Tiền nhà hảo tâm ủng hộ có gửi tiết kiệm lấy lãi, chưa công bố con số

Tối 9-12, phía dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990) sáng lập và điều phối tiếp tục phát đi thông tin về việc tiếp thu và giải đáp một số thắc mắc, phản ánh của các nhà hảo tâm cũng như cộng đồng về vấn đề minh bạch tài chính của dự án.

Dự án "Nuôi em" tiếp tục lên tiếng sau lùm xùm về minh bạch tài chính

"Dự án cam kết không trốn trách nhiệm, tiếp thu các góp ý và phản ánh với tinh thần cầu thị, cũng như có kế hoạch hành động để sửa đổi và nâng cấp chất lượng của dự án"- phía dự án "Nuôi em" nêu rõ.

Về công khai minh bạch tài chính, phía dự án "Nuôi em" cho biết các cam kết của dự án đã được công khai tại địa chỉ "taichinh.nuoiem.com:, và hiện chưa có thay đổi. Dự án ghi nhận một số hạn chế về báo cáo tài chính và sẽ tìm kiếm, hợp tác với đơn vị chuyên môn để bổ sung và nâng cao chất lượng của các báo cáo, tăng cường độ minh bạch.

Phía dự án "Nuôi em" cũng nhấn mạnh hiện các em học sinh vẫn được duy trì suất ăn hàng ngày. Việc duy trì suất ăn là do tính chất chuyển tiền theo đợt, việc đóng băng tài khoản không gây ảnh hưởng tới việc hỗ trợ suất ăn của các bé từ nhà hảo tâm đã chung tay cùng dự án.

Vào đầu năm học, dự án này đã tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, bao gồm 67.996 em cần hỗ trợ 1 bữa và 3.765 em cần hỗ trợ 2 bữa (quy đổi thành 75.526 mã). "Dự án cam kết và khẳng định không chi tiêu bất cứ khoản tiền của các nhà hảo tâm đã đóng góp nằm ngoài mục đích hỗ trợ cho các em và thầy cô giáo tại địa phương"- phía dự án "Nuôi em" cho hay và nêu rõ số liệu thu chi thể hiện tại ngân hàng qua các năm.

Trong các năm qua, các khoản tiền tài trợ đều đã được chuyển tới các em và thầy cô thông qua nhà trường hoặc phòng giáo dục. Các khoản chi đều đi kèm công văn hồ sơ của cơ quan địa phương nhận tiền. Số tiền chưa sử dụng vẫn đang được cất giữ đầy đủ trong tài khoản hoặc gửi tiết kiệm và có ghi trong báo cáo hàng tháng số dư. Nhóm quản lý dự án cũng nhấn mạnh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có bất cứ vi phạm nào với cam kết này.

Vừa qua, các nhà hảo tâm cũng đặt vấn đề với số tiền nhà hảo tâm ủng hộ, chưa chuyển cho các trường sẽ được gửi tiết kiệm như thế nào, sử dụng ra sao?

Phía dự án cho biết tiền chưa sử dụng kể từ năm 2019 đến nay được dự án gửi tiết kiệm. Phần lãi được sử dụng cho các chi phí vận hành, hậu cần như liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên. Dự án cho rằng chưa truyền thông đầy đủ thông tin này nên gây nhiều nghi ngờ từ phía cộng đồng.

Hiện dự án đang tổng kết lại tổng số tiền từ tiết kiệm và sẽ cập nhật trong thời gian tới. Dự án cho biết do dòng tiền thu/chi phân bổ đều trong năm, nên khoản tiền gửi tiết kiệm chỉ chiếm một phần của tổng số tiền nhận được.

Trước các phản ánh nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và đội ngũ có hành vi, giao tiếp ứng xử không đúng chuẩn mực, phía dự án nhận lỗi và tiếp thu.

Trong những ngày vừa qua, nhiều nghi vấn được đưa ra là 1 học sinh được nhiều nhà hảo tâm cùng nhận nuôi, đi ngược với nguyên tắc của dự án là một học sinh chỉ được nhận nuôi bởi một người.

Phía dự án cho biết không cắt xén, không thực hiện các thủ thuật để ghép nhiều nhà tài trợ nhưng chỉ chi 1, hoặc tạo ra các nhân vật ảo. Các sai sót có thể xảy ra như thông tin không chính xác, chưa cập nhật, trùng lặp … do lỗi vận hành, bàn giao.

Dự án này cho rằng không thể công khai danh sách toàn bộ tên và lớp học của các em học sinh do chính sách bảo vệ quyền trẻ em, thông lệ quốc tế. Dự án đề xuất một số phương án khác triển khai song song để chứng minh điều trên như sau: Phương án 1: Đối chiếu thông qua tổng thu và tổng chi (kèm hồ sơ chi), số dư tài khoản; Phương án 2: Tổng hợp lại danh sách số em nhỏ qua công văn của các trường; Phương án 3: Một nhóm các đại diện được cộng đồng tín nhiệm để truy cập và đối chiếu cách dự án đang quản lý các em; Phương án 4: Một bên thứ ba độc lập.

Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014 và vận hành từ đó đến nay, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Dự án đã kết nối, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho hàng chục ngàn học sinh vùng cao. Thời gian gần đây, dự án nhận được nhiều phản ánh về việc chưa minh bạch tài chính, cấp trùng mã em nuôi, ứng xử của đội ngũ điều hành dự án, tình nguyện viên chưa chuẩn mực...

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động