Nổ súng bắn chết bà cụ 70 tuổi vì nghi bị 'làm ma chài' khiến người thân đau ốm

Ngày 9-12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Sùng A Vảng (39 tuổi, trú xã Mường Chà) để điều tra hành vi giết người.

Theo công an, khoảng 0h30 ngày 7-12, bà Sùng Thị C. (70 tuổi, trú tại xã Mường Chà) trên đường trở về nhà sau khi đi ăn cơm tại nhà cháu họ thì bị một người dùng súng kíp bắn trúng, khiến bà gục ngã trong sân nhà.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã, song đến 10h cùng ngày đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh, khoanh vùng nghi phạm.

Quá trình điều tra, xác định nghi can Sùng A Vảng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Theo công an, tại cơ quan điều tra, Vảng đưa ra nhiều lời khai gian dối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 0h ngày 8-12, Sùng A Vảng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vảng khai do nghi ngờ bà C. "làm ma chài" khiến mẹ và con mình đau ốm, nên nảy sinh ý định giết bà.

Tối 6-12, Vảng lấy khẩu súng kíp tự chế đã chuẩn bị trước, rồi theo dõi, bắn bà C. khi vừa về đến cổng nhà.

