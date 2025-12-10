Đám tang Thương Tín vắng lặng, mẹ 90 tuổi từng nói 1 câu xót xa

Thông tin Thương Tín qua đời vào tối 8/12 khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả thương tiếc. Nam nghệ sĩ ra đi đột ngột tại quê nhà ở Phan Rang, Khánh Hòa.

Tang lễ diễn ra lặng lẽ, nhỏ gọn và gần như không có sự xuất hiện của nghệ sĩ ngoại trừ nhạc sĩ Tô Hiếu - người hỗ trợ, giúp đỡ nhạc sĩ Thương Tín những năm cuối đời.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, con gái chung của Thương Tín với vợ 4 là người vuốt mắt cho cha. Những ngày tháng cuối đời, nam nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi nhớ nhung con gái vì không sống cùng. Được biết Thương Tín và vợ chia tay, con gái ở với mẹ.

Theo tờ Vietnamnet đưa tin, mẹ Thương Tín hiện 90 tuổi và bị lẫn nặng. Nhưng trước đó, lúc tỉnh táo bà từng nói với nam nghệ sĩ là: "Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau".

Nhạc sĩ Tô Hiếu bên con trai và em trai Thương Tín.

Cách đây ít phút trên Facebook, nhạc sĩ Tô Hiếu tiếp tục chia sẻ hình ảnh chụp cùng con trai và em trai Thương Tín. "Em trai và con trai Thương Tín, chung lo hậu sự", Tô Hiếu viết.

Theo cáo phó, lễ động quan nghệ sĩ Thương Tín sẽ diễn ra vào chiều mai (10/12). Nam nghệ sĩ sẽ được an táng ở nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang và có đam mê nghệ thuật từ sớm. 13 tuổi, ông đã đi theo các gánh hát. Sau khi học tại Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, ông gia nhập nhiều đoàn kịch lớn và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên sân khấu.

Từ thập niên 1980, Thương Tín chuyển sang điện ảnh và trở thành một trong những tài tử nổi bật nhất màn bạc Việt Nam, ghi dấu với các vai như Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn và Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp...

Tác giả: Li La

Nguồn tin: Thanh niên Việt