Thượng tá Phạm Thành Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an Nghệ An

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng Thượng tá Phạm Thành Long. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các ban tổ chức, kiểm tra và cơ quan tư pháp của tỉnh. Về phía Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Phạm Thành Long.

Phát biểu chúc mừng, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng ghi nhận những đóng góp của Thượng tá Long trong nhiều năm công tác tại lực lượng Công an Nghệ An, đặc biệt là vai trò điều hành, tham mưu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng tân Phó Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng ngày càng lớn, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm và đổi mới trong tổ chức thực hiện. Công an Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Thành Long bày tỏ sự biết ơn trước sự tín nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh. Đồng chí khẳng định, đây là niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tân Phó Giám đốc khẳng định sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đồng hành cùng tập thể Công an tỉnh xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Nghệ An.

