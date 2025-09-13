Một cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh xin nghỉ việc sau hơn 2 tháng làm lãnh đạo xã

Điều đáng nói là vị cán bộ này từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, ông Phan Tấn Cảnh (SN 1971, trú ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), trình độ chính trị cao cấp, thạc sĩ quản lý xây dựng và đã đảm trách các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Ông Phan Tấn Cảnh tại một hội nghị.



Gần cuối năm 2020, ông Cảnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhưng sau 3 năm công tác, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI đã có Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 16, ngày 22/1/2024.

Cuối tháng 1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận có quyết định phân công, điều động, chỉ định ông Phan Tấn Cảnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, sắp xếp cấp xã và hợp nhất một số tỉnh, thành phố, từ ngày 1/7/2025, tinh Ninh Thuận hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa lấy tên là tỉnh Khánh Hòa, ông Phan Tấn Cảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải.

Trước đó, Báo CAND cũng thông tin về trường hợp xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.



Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn