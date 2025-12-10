Phải làm gì khi VssID hiển thị thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội?

Theo BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID giúp người lao động theo dõi quá trình tham gia BHXH của mình một cách nhanh chóng và minh bạch. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi tra cứu, dữ liệu hiển thị bị thiếu tháng hoặc thiếu năm đóng BHXH, gây lo lắng cho người tham lao động. Tuy nhiên chỉ với vài thao tác, người lao động có thể cập nhật lại dữ liệu tham gia BHXH của mình.

Thiếu thời gian đóng BHXH trên VssID là tình trạng khá phổ biến và thường xuất phát từ bốn nguyên nhân chính: Dữ liệu tại đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật đầy đủ; Doanh nghiệp chậm đóng hoặc thực hiện báo tăng, báo giảm lao động không đúng thời điểm; Hệ thống của cơ quan BHXH đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu; Thông tin cá nhân của người lao động bị sai lệch khiến hệ thống không ghép đúng quá trình tham gia. Khi phát hiện dữ liệu trên VssID không trùng khớp với thực tế, người lao động nên xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến các chế độ sau này.

4 nguyên nhân chính dẫn tới việc thiếu thời gian tham gia BHXH trên VssID (ảnh: BHXH Việt Nam).

Để khắc phục tình trạng này, người lao động có thể lựa chọn một trong các cách để kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu.

Người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH nơi đang quản lý để được kiểm tra và cập nhật. Khi đi, cần mang theo CCCD, mã số BHXH và các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc (nếu có).

Với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, việc phản ánh qua bộ phận nhân sự hoặc cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị là cần thiết để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ và gửi cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia.

Ngoài ra, người dùng có thể gửi phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách chọn mục "Phản ánh, kiến nghị", mô tả rõ thời gian bị thiếu và mã số BHXH để được xử lý theo quy trình.

Để tự tra cứu quá trình đóng BHXH, người lao động đăng nhập ứng dụng VssID, chọn mục "Quá trình tham gia" trong phần "Quản lý cá nhân", sau đó xem chi tiết tại mục "BHXH". Hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia, thời gian chậm đóng, đơn vị sử dụng lao động và chi tiết mức đóng từng tháng. VssID chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký giao dịch điện tử và mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm.

Khi đề nghị bổ sung thời gian đóng BHXH, người lao động nên chuẩn bị sẵn các thông tin và giấy tờ cần thiết để việc xác minh diễn ra nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình quá trình tham gia BHXH trên VssID, đặc biệt tại các mốc thời gian bị thiếu, sẽ giúp cán bộ BHXH nắm rõ vấn đề. Bên cạnh đó, CCCD, mã số BHXH và các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc là cơ sở quan trọng để đối chiếu dữ liệu và cập nhật chính xác.

BHXH Việt Nam khẳng định toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của bạn đã được số hóa, đồng bộ, lưu tại Cơ sở dữ liệu của Ngành. Do đó, bạn không cần quá lo lắng về việc hiển thị thiếu thời gian tham gia đóng BHXH trên ứng dụng VssID. Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi khi bạn hưởng các chế độ BHXH. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu về thời gian tham gia BHXH trên ứng dụng VssID cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn