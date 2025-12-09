Gần 20 năm tuyến đường 14 km vẫn dang dở

Tuyến quốc lộ 48D đoạn qua xã Mường Quàng (tỉnh Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Đ.B

Dự án dở dang

Dự án nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 48D được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2005, khởi công năm 2007, do UBND huyện Quế Phong cũ làm chủ đầu tư, liên danh Công ty 423 và Công ty An Thịnh thi công. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 51,5 tỷ đồng. Đoạn qua xã Mường Quàng (tỉnh Nghệ An) dài hơn 14km, nhưng đến năm 2012, khối lượng mới đạt 70% rồi dừng lại do đội vốn và thiếu kinh phí.

Từ đó đến nay, các đoạn đã thi công không được bảo dưỡng, bị mưa lũ dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2016, địa phương yêu cầu nhà thầu thi công tiếp, song Công ty 423 đã giải thể, hồ sơ bàn giao dang dở, nhiều hạng mục không thể nghiệm thu. Nghiêm trọng hơn, một phần hồ sơ dự án bị thất lạc, gây tắc nghẽn toàn bộ công tác kiểm tra, quyết toán. Năm 2019, lũ lớn cuốn trôi cầu Bản Tạ, khiến giao thông chia cắt nhiều ngày. Sau đó, một cây cầu sắt tạm trị giá 600 triệu đồng được dựng lên, song người dân phản ánh kết cấu sơ sài, không tương xứng mức đầu tư.

Sau khi 3 xã được sáp nhập thành xã Mường Quàng, nhu cầu đi lại, giao thương, sản xuất tăng mạnh. Thế nhưng con đường duy nhất kết nối các bản lại bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn lún sâu, trơn trượt, chỉ một trận mưa là biến thành ao bùn. Không chịu nổi cảnh đường nát, nhiều lần người dân và chính quyền xã đã cùng góp tiền, góp ngày công, tự mua đá, thuê máy để vá tạm nhưng không thấm vào đâu.

Ông Lang Văn Long (66 tuổi) - trú bản Tạ cho biết, đoạn quốc lộ đi qua bản dài hơn 3km nhưng hư hỏng trầm trọng, khiến việc đi lại rất vất vả. “Mỗi lần đưa con cháu đi học là ám ảnh nhất, đường trơn trượt, đá lổn nhổn, nhiều khi ngã mà chẳng dám kêu. Chúng tôi chỉ mong cấp trên sớm làm đường cho người dân đi lại an toàn” - ông Long mong muốn.

Chính quyền xã gặp khó

Không chỉ người dân bức xúc, chính quyền xã Mường Quàng cũng đang chịu áp lực lớn. Ông Sầm Bá Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mường Quàng cho biết: Huyện cũ làm từng ấy năm mà chưa xong, giờ giao về xã thì chúng tôi không có đủ thẩm quyền, không có nguồn lực để xử lý. Xã nhận định không đủ năng lực chuyên môn và pháp lý để xử lý một dự án vướng mắc gần 20 năm, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chuyển chủ đầu tư sang Sở Xây dựng để có thể tiếp tục tháo gỡ, hoàn thiện quyết toán và chuẩn bị đầu tư mới.

Cũng theo ông Tuấn, ngày 27/10 vừa qua, xã Mường Quàng đã có tờ trình gửi lên UBND tỉnh Nghệ An, nêu rõ hàng loạt tồn tại như hồ sơ thiếu, nhà thầu cũ không hợp tác, thi công dang dở, nhiều đoạn bị phá hủy nhưng không được duy tu... UBND tỉnh đã từng chấp thuận dừng dự án để quyết toán vào năm 2022, nhưng mọi thủ tục đều đình trệ do hồ sơ không đầy đủ, nên chưa thể quyết toán để thực hiện một dự án mới.

Trước thực trạng này, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 7715/STC-KTN về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho xã Mường Quàng. Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công do UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp quy định: “Các dự án có phạm vi nằm trên địa bàn 1 đơn vị hành chính cấp xã (khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) thì giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư”. Do đó, việc giao UBND xã Mường Quàng làm chủ đầu tư là phù hợp quy định.

