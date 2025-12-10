Sửa đổi quy định thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

Cô trò Trường Mầm non Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Ảnh: NH

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập

Nghị định số 311/2025/NĐ-CP bỏ phương thức đấu thầu, giữ lại phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng cơ sở đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, bổ sung quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với các ngành hoặc chuyên ngành mà địa phương không đủ điều kiện để mở lớp theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Nghị định số 311/2025/NĐ-CP cũng bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho những giáo viên (thuộc đối tượng được đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP) đã tự đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1/7/2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền học phí đào tạo.

Trong thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo, những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp; đang trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Mức hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung một số quy định khác có liên quan và để bảo đảm thực hiện đồng bộ với 3 nội dung sửa đổi nêu trên.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về kế hoạch thực hiện lộ trình, chế độ báo cáo, kinh phí thực hiện lộ trình để đảm bảo phù hợp với các phương thức đào tạo điều chỉnh; sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn để bảo đảm quyền được thanh toán học phí đào tạo nâng trình độ chuẩn; bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên dân lập, tư thục.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 311/2025/NĐ-CP, địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. Trong đó, lưu ý đến việc bố trí kinh phí triển khai kế hoạch và có lộ trình (từ nay đến ngày 31/12/2027) để hoàn thành việc chi trả kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự túc đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1/7/2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã hoàn thành giai đoạn 1 (2020-2025) và được đánh giá giúp tăng đáng kể tỉ lệ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cả nước.

