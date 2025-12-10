Những "đại án" liên quan đại gia, cựu quan chức bị xét xử trong năm 2025

Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Tháng 4/2025, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên án các bị cáo trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB). Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án trong giai đoạn 1, bị cáo Lan phải chịu hình phạt chung là tử hình.
Hội đồng xét xử xác định, Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò chính trong vụ án. Những đồng phạm còn lại giúp sức cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trương Mỹ Lan và đồng phạm được xác định phát hành trái phiếu "khống", chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Tuy nhiên, sau phiên xử sơ thẩm, Tòa cấp cao nhận thông báo của Cục thi hành án thông báo về việc đã thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng từ giai đoạn một của vụ án. Đây là số tiền rất lớn, ngoài ra còn có khả năng thu hồi được số tiền 15.000 tỷ đồng trong thời gian sắp tới.
Xét xử vụ án Sài Gòn Đại Ninh: Tháng 1/2025, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Sài Gòn Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong vụ án, cựu Tổng giám đốc Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí được xác định dùng lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các bị cáo tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án để Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng dự án và trục lợi.
Trong vụ án, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhưng cho hưởng án treo. Cựu Tổng giám đốc Sài Gòn Đại Ninh - Nguyễn Cao Trí phải nhận án 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.
Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm mất niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, ảnh hưởng việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển của địa phương và đất nước, gây bức xúc trong dư luận.
Xét xử vụ án Phúc Sơn: Tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này có nhiều cựu lãnh đạo các tỉnh phải hầu tòa và nhận các mức án như: Bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) 14 năm tù; ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 12 năm tù; ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 7 năm tù...
Bản án sơ thẩm nhận định Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu phải chịu trách nhiệm chính. Hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã thao túng, làm tha hoá nhiều cán bộ. Theo đó, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch trong đấu thầu, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm băng hoại đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên.
Hội đồng xét xử xác định: Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.166 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỷ đồng.
Xét xử vụ án Thuận An: Tháng 9/2025, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Thuận An. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thao túng quá trình tham gia, trúng thầu và thi công hàng loạt gói thầu lớn tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nhận mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng nhận mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bản án nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài qua nhiều dự án trọng điểm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng, làm suy thoái đạo đức công vụ, tạo điều kiện hình thành lợi ích nhóm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân.
Xét xử vụ án VNCERT: Tháng 3/2025, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại công ty AIC và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT). Theo bản án, hành vi của các bị cáo vi phạm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng của Nhà nước. Các bị cáo phần lớn là lãnh đạo, cán bộ của VNCERT. Trong đó, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, cầm đầu.
Bị cáo Nhàn trước khi bị khởi tố đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nhằm trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho công việc giải quyết toàn diện đối với vụ án. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng, song đến nay chưa có kết quả. Ở vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên án 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; cựu Giám đốc VNCERT Nguyễn Trọng Đường bị tuyên án 7 năm tù.
Trước phiên tòa này, cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị xét xử trong 4 vụ án với tổng mức hình phạt 30 năm tù (mức án cao nhất đối với án tù có thời hạn).
