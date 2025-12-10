Những "đại án" liên quan đại gia, cựu quan chức bị xét xử trong năm 2025

Xét xử vụ án Sài Gòn Đại Ninh: Tháng 1/2025, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Sài Gòn Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong vụ án, cựu Tổng giám đốc Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí được xác định dùng lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các bị cáo tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án để Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng dự án và trục lợi.