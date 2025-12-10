Khách Tây du lịch Việt Nam khỏe re, ăn uống có người dâng tận miệng

Thế giới ẩm thực đường phố Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng sự cách thưởng thức đôi khi lại là thử thách nho nhỏ cho những ai mới đặt chân đến. Từ món cuốn, món trộn cho đến cách pha nước chấm đi kèm, mỗi món ăn truyền thống đều có quy tắc riêng để đạt được hương vị chuẩn nhất. Chính vì lẽ đó, bất kỳ du khách nào lần đầu tiếp xúc đều dễ bị bỡ ngỡ, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nam du khách quốc tế này đã ghi lại những hình ảnh hết sức đáng yêu về cách nhân viên các quán ăn giúp đỡ anh khi anh đang thưởng thức bữa ăn, xóa tan mọi rào cản về ngôn ngữ hay văn hóa ẩm thực. Những thước phim ngắn này đã nhanh chóng lan truyền, khiến cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng ấm lòng, đồng thời là minh chứng sống động cho lòng hiếu khách của người Việt.

Trong một khoảnh khắc, nhân viên tiệm bò né đã tận tình giúp anh rưới nước dùng lên đĩa sau đó hướng dẫn vị khách cách ăn món này. Ở một quán vỉa hè về đêm khác, ngay khi thấy du khách có vẻ loay hoay với món ăn, nhân viên quán đã tận tình hướng dẫn anh để những nguyên liệu lên bánh tráng sau đó gói lại và chỉ thẳng vào chén nước mắm hướng dẫn anh chấm gỏi cuốn vào chén nước mắm khi ăn.

Không dừng lại ở đó, trong một quán ăn khác, nhân viên người bản địa đã giúp anh lau muỗng đũa sạch sẽ rồi chỉ nam du khách rưới nước chấm lên món nướng. Tất cả những hành động này không cần dùng lời nói cũng có thể hiểu được người Việt Nam vô cùng hiếu khách và tận tình chỉ dẫn những người nước ngoài thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt.

Khách Tây này đã chú thích trong video của mình bằng câu nói đầy ý nghĩa: “Sự tử tế ở khắp mọi nơi tôi ghé qua. Nếu bạn sợ đi du lịch hay lo lắng khi phải đi một mình… hãy nhớ rằng người lạ thường sẵn lòng giúp đỡ hơn những gì bạn mong đợi".

Dưới phần bình luận của video, rất nhiều người Việt và bạn bè quốc tế đã để lại những lời nhắn đáng yêu họ bày tỏ sự tự hào và lòng hiếu khách của người Việt. Đồng thời cảm thấy ấm lòng trước hành động nhưng chứa đựng tình cảm to lớn mà chủ quán và các nhân viên dành cho du khách: - Người Việt Nam rất tốt bụng! Và họ cũng rất lịch sự nữa! - Đây có phải là ở Việt Nam không? thực sự muốn thử ẩm thực của họ. - Đây là Việt Nam. Và người Việt Nam luôn thân thiện và giúp đỡ người khác. - Cảm ơn bạn đã chia sẻ Việt Nam với thế giới và chào mừng bạn đến với Việt Nam - Tôi cũng có trải nghiệm y hệt khi đi du lịch một mình ở Việt Nam. Mọi người thật là tốt bụng. Có thể thấy, người Việt Nam rất hiếu khách khi luôn tận tình chỉ dẫn và muốn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất cho những người bạn quốc tế. Những cử chỉ đơn giản này không chỉ giúp du khách thưởng thức ẩm thực một cách dễ dàng hơn mà còn hiểu hơn về cách ăn uống của người Việt Nam. Nguồn: @russelthefarmer

Tác giả: Hy Chu

Nguồn tin: Phụ nữ Mới