Nới quy định dạy thêm trong trường, phụ huynh lo ngại cơ chế xin - cho

Phụ huynh mong giảm gánh nặng, tăng minh bạch

Thông tư 29 được ban hành hồi tháng 2, quy định các trường THCS, THPT chỉ được dạy thêm cho ba nhóm học sinh: nhóm chưa đạt, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi, đồng thời phải miễn phí. Tuy nhiên, nhiều thầy cô và phụ huynh phản ánh rằng hai tiết mỗi tuần là không đủ để cải thiện năng lực học sinh, đặc biệt là trong mùa ôn thi cuối cấp. TP.HCM từng đề xuất tăng lên 5–6 tiết vào mùa hè, nhưng đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định không được.

Chính vì những bất cập này, sau 9 tháng ban hành, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng linh hoạt hơn, nhằm phù hợp thực tế, giảm áp lực cho học sinh và tạo điều kiện cho các trường tổ chức dạy thêm trong nhà trường một cách hợp lý. Theo dự thảo, thời lượng dạy thêm tối đa trong nhà trường vẫn là 2 tiết/tuần/môn, nhưng Giám đốc Sở GD-ĐT có thể “nới trần” với những trường hợp đặc biệt.

Quy định cần theo hướng linh hoạt hơn, nhằm phù hợp thực tế, giảm áp lực cho học sinh

Đồng thời, Dự thảo sửa đổi cũng đề xuất các quy định minh bạch hơn đối với dạy thêm ngoài nhà trường. Giáo viên phải công khai và thường xuyên cập nhật thông tin về môn học, thời lượng, địa điểm, hình thức, danh sách học sinh và học phí. Đồng thời, UBND cấp xã sẽ tham gia quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động dạy thêm trên địa bàn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm.

Với thực trạng nhiều năm nay, học sinh buổi chiều thường phải ra ngoài học thêm ở trung tâm hoặc nhà thầy cô, nhiều phụ huynh ủng hộ việc nới khung nếu điều này giúp giảm di chuyển, giảm nguy hiểm và giảm phát sinh chi phí. Chị Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) nêu thực tế: “Nếu không nới quy định thì tối ra đường 9h30 vẫn thấy nhiều học sinh đeo balo đi học thêm. Trước đây học thêm tuần 2–3 buổi, giờ thành ra học trung tâm kín cả tuần. Cấm dạy thêm trong trường, thầy cô ra trung tâm, phụ huynh lại phải gánh thêm phí trung tâm. Trước đây, con học ngoài chỉ 60.000 đồng/buổi; sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, giá tăng lên 70.000 đồng”.

Còn phụ huynh Thu Hòa (Hà Nội) chia sẻ: “Việc cấm hoặc giới hạn quá chặt đã khiến cô trò buổi chiều phải kéo nhau ra ngoài học, vừa tốn kém hơn, vừa tiềm ẩn nguy hiểm khi đi lại. Nếu trường có đủ điều kiện và có nhu cầu thực sự, nên mạnh dạn cho phép dạy thêm trong trường, miễn là vì lợi ích của các con. Chúng tôi rất ủng hộ”.

Tuy nhiên, chị Hòa cũng chỉ ra hạn chế lớn nhất khiến phụ huynh còn dè dặt: sự mập mờ trong cơ chế phê duyệt. “Lại sợ cảnh xin - cho giữa trường với sở, hoặc giữa trường với cấp xã, rất dễ phát sinh tiêu cực. Tôi mong quy định phải rõ ràng: ai đủ điều kiện thì được mở, ai không đủ thì không. Đừng tạo ra khoảng tối khiến phụ huynh không yên tâm”, chị chia sẻ.

Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh cũng cho rằng khi nhà trường được phép tổ chức linh hoạt, việc học của con sẽ bớt vất vả hơn, đặc biệt với học sinh cuối cấp đang phải “chạy đua” với kỳ thi. Anh Đào Bình (TP.HCM) nói con anh muốn học cô giáo dạy trên lớp, nhưng giáo viên bị cấm dạy ngoài nên không thể mở lớp riêng. “Học trong trường là giải pháp phù hợp nhất, vừa an toàn vừa đúng nhu cầu. Đề nghị nhà trường cho phép phụ huynh lựa chọn người dạy thêm phù hợp với năng lực từng học sinh”, anh Bình đề xuất.

Phụ huynh cũng cho rằng gốc rễ vẫn nằm ở chất lượng giáo dục chính khóa. Khi bài giảng trên lớp thật sự hiệu quả, học sinh sẽ giảm nhu cầu học thêm. Ngược lại, nếu chất lượng không đảm bảo, dù cấm hay không cấm, học thêm vẫn phát sinh.

Thực tế, khi cơ quan quản lý đưa ra những chính sách mà chưa dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh, hệ quả là chi phí của phụ huynh đội lên, chất lượng không kiểm soát, còn học sinh thì phải quay như “đèn cù” với các lớp học thêm ở ngoài.

Phù hợp với thực tế, tránh biến học thêm thành áp lực bắt buộc

Việc Bộ GD-ĐT sửa quy định về dạy thêm được nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết để phù hợp với thực tiễn, giảm gánh nặng cho phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, để những thay đổi này có tác dụng, các địa phương cần thực hiện nhất quán và công khai. Cơ chế cấp phép phải rõ tiêu chí, có kiểm tra định kỳ và bảng công khai lịch dạy - đối tượng - số tiết để phụ huynh giám sát.

Khi nhà trường dạy tốt và phụ huynh được lựa chọn, dạy thêm sẽ trở lại đúng nghĩa: hỗ trợ học sinh, chứ không trở thành gánh nặng

Ở góc nhìn của phụ huynh, chị Thu Hòa nhấn mạnh điều quan trọng nhất là “tất cả phải hướng đến học sinh”. Việc nới quy định có thể mang lại nhiều lợi ích nhưng chỉ thực sự phát huy khi đi cùng giám sát chặt chẽ, tránh mọi dấu hiệu chạy chọt hay xin - cho. Mô hình dạy thêm trong trường, thu phí theo khung, có giám sát minh bạch được xem là giải pháp cân bằng giữa nhu cầu của học sinh và khả năng tài chính của gia đình. Theo chị, phụ huynh mong Bộ lắng nghe nhiều chiều để chính sách khi ban hành vừa hợp lý, vừa khả thi, vừa đủ chặt để không bị lợi dụng.

Hiện nay, mong muốn lớn nhất của phụ huynh là nới quy định nhưng phải minh bạch; tạo điều kiện nhưng phải chống lạm dụng và đặc biệt không được biến học thêm thành áp lực bắt buộc. Vì thế, cần có một chính sách rõ ràng, ổn định và phù hợp thực tế địa phương.

Hiện dự thảo Thông tư 29 đang trong giai đoạn lấy ý kiến các sở GD-ĐT, nhà trường, giáo viên và phụ huynh trên cả nước. Nhiều kỳ vọng đang đặt vào lần sửa đổi này: một quy định vừa bảo vệ quyền được học, vừa đảm bảo minh bạch; vừa đáp ứng thực tiễn, vừa tránh áp lực không cần thiết.

Có thể nói, việc nới dạy thêm trong trường có thể là bước đi hợp lý - nếu đi kèm một cơ chế giám sát minh bạch, mức thu rõ ràng và cam kết nâng chất lượng dạy chính khóa. Khi nhà trường dạy tốt, có trách nhiệm và phụ huynh được lựa chọn, dạy thêm sẽ trở lại đúng nghĩa: hỗ trợ học sinh, chứ không trở thành gánh nặng.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: vov.vn