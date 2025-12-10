Đinh lăng - cây thuốc quý bổ ngang nhân sâm

Tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể

Đinh lăng, đặc biệt là phần rễ, được ví như nhân sâm nhờ hàm lượng cao các hoạt chất quý như saponin, flavonoid, vitamin nhóm b và axit amin thiết yếu. Các hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích hệ miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường khả năng chống đỡ bệnh tật. Việc sử dụng đinh lăng thường xuyên giúp tăng sức bền, giảm thiểu mệt mỏi và là giải pháp bồi bổ tuyệt vời cho người mới ốm dậy, người lao lực hay người bị suy nhược cơ thể.

Cải thiện giấc ngủ và an thần

Lá và thân cây đinh lăng đã được chứng minh có tác dụng an thần nhẹ đối với hệ thần kinh trung ương. Khi sử dụng đúng cách, đinh lăng giúp xoa dịu căng thẳng, giảm lo âu và hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là bệnh mất ngủ kinh niên. Lá đinh lăng phơi khô, sao vàng làm gối hoặc sắc nước uống trước khi ngủ giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Cây đinh lăng có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. (Ảnh: Shutter Stock)

Hỗ trợ tuần hoàn máu não và tăng cường trí nhớ

Một trong những công dụng nổi bật nhất của đinh lăng là khả năng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu cho thấy, hoạt chất chiết xuất từ rễ đinh lăng có khả năng tăng lưu lượng máu lên não, giúp cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho các tế bào thần kinh. Điều này không chỉ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung mà còn giúp giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, tê bì chân tay do thiểu năng tuần hoàn não, rất có lợi cho người làm việc trí óc và người cao tuổi.

Chống viêm và giảm đau xương khớp

Trong y học cổ truyền, đinh lăng được ứng dụng nhờ đặc tính kháng viêm và giảm đau tự nhiên. Cây được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp mãn tính như viêm khớp, đau lưng, mỏi gối và đau mỏi vai gáy. Người bệnh có thể dùng rượu ngâm rễ đinh lăng để xoa bóp trực tiếp lên vùng bị đau hoặc sắc nước rễ, thân, cành đinh lăng để uống hàng ngày, giúp giảm sưng và cải thiện khả năng vận động.

Giải độc cơ thể và bảo vệ gan

Đinh lăng còn nổi tiếng với khả năng tăng cường chức năng gan và hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Các thành phần hoạt tính giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do độc tố, hóa chất hoặc rượu bia gây ra. Nhờ đó, việc sử dụng đinh lăng một cách hợp lý sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa và lợi tiểu

Ngoài những công dụng trên, đinh lăng còn có tác dụng kích thích tiêu hóa và lợi tiểu. Uống nước sắc từ đinh lăng giúp ăn ngon miệng hơn, giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu thường gặp. Đặc tính lợi tiểu còn giúp cơ thể thanh lọc bằng cách tăng cường bài tiết nước tiểu, hỗ trợ loại bỏ các chất cặn bã và độc tố tích tụ trong hệ thống tiết niệu.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn