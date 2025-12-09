Thông tin mới vụ Dự án thiện nguyện “Nuôi em - Nghệ An” bị tố không minh bạch?

Liên quan đến vụ việc nhiều nhà hảo tâm tố Dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An" có dấu hiệu không minh bạch, ngày 9-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị N.T.H., trú tỉnh Nghệ An, cho biết đang liên hệ với một người xưng là cộng tác viên của Dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An" để làm rõ những vấn đề liên quan đến vấn đề thu, chi của dự án.

Theo chị H., trả lời các câu hỏi của chị về việc các em học sinh có được ăn theo chương trình của dự án hay không, người này cho biết các cháu vẫn ăn bình thường, chỉ một số điểm trường, hôm qua (ngày 8-12) mới xin dừng. Trước đó, theo tìm hiểu, tại một số trường đã dừng tổ chức bữa ăn cho các em. Các trường đang tổ chức nấu ăn cho các em, trong năm học 2025-2026 chưa nhận được kinh phí từ dự án. Trong khi đó, theo nhiều nhà hảo tâm, tiền ăn hỗ trợ cho các em trong năm học 2025 -2026 họ đã chuyển cho người đại diện dự án từ lâu.

Dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch. Ảnh: MXH

Theo chị H. sau khi chị và các nhà hảo tâm có đơn kiến nghị gửi Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An về việc giám sát việc thực hiện Dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An" của bà Đ.T.N., Trưởng ban Thường trực Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Miền trung. Sau khi nhận đơn, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã có văn bản khẳng định nội dung công dân đề nghị xác minh không thuộc thẩm quyền Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An hướng dẫn các nhà hảo tâm gửi đơn đến Trung tâm tình nguyện Quốc gia - Trung ương Đoàn TNCS HCM để được xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin những ngày gần đây nhiều diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án từ thiện này. Dự án thiện nguyên "Nuôi em - Nghệ An là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi khó khăn tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay.

Từ 2019 - 2024, nhà hảo tâm hỗ trợ 1.550.000 đồng/học sinh/năm học. Năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, số tiền hỗ trợ tăng lên 1.910.000 đồng/học sinh/năm học. Theo đó, mỗi học sinh mầm non và tiểu học sẽ được một nhà hảo tâm nhận nuôi, chuyển kinh phí hỗ trợ ăn bán trú cho dự án. Sau khi nhận tiền, dự án sẽ chuyển kinh phí này đến các điểm trường để hỗ trợ thêm phần ăn bán trú cho học sinh. Bà Đ.T.N. được giới thiệu giữ vai trò phụ trách dự án này.

Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đ.T.N., người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Theo các nhà hảo tâm, tại các điểm trường Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… tỉnh Nghệ An có 241 học sinh được nhận nuôi bởi 61 nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là hơn 514 triệu đồng. Ngoài ra, nếu thống kê toàn bộ Dự án "Nuôi em - Nghệ An" từ thời điểm triển khai đến nay thì con số thực tế lớn hơn rất nhiều…

Các nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại Nghệ An vào cuộc xác minh, làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án. Có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm, đảm bảo uy tín cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 8-12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động