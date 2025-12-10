Hàn Quốc chi trợ cấp thất nghiệp kỷ lục, người ở nhà nhận tiền nhiều hơn người đi làm

Các sinh viên theo dõi bảng thông tin việc làm tại một trường đại học ở Seoul - Ảnh: YONHAP

Hãng tin Yonhap ngày 8-12 dẫn thông báo từ Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết tổng chi trả trợ cấp thất nghiệp trong năm 2025 ở nước này dự kiến đạt mức cao kỷ lục.

Trợ cấp thất nghiệp kỷ lục

Cụ thể từ tháng 1 đến tháng 11, tổng chi trả lên tới 11,47 nghìn tỉ won (khoảng 7,8 tỉ USD) - vượt mức kỷ lục 11,25 nghìn tỉ won (khoảng 7,6 tỉ USD) ghi nhận vào năm 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 khiến thất nghiệp gia tăng.

Từ tháng 2 đến tháng 10, mỗi tháng chi trả đều vượt 1.000 tỉ won (khoảng 681 triệu USD), lập kỷ lục về khoảng thời gian liên tiếp dài nhất với mức chi trên 1.000 tỉ won/tháng.

Đáng chú ý, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục tăng, đạt 15,65 triệu người vào cuối tháng 11, trong khi tỉ lệ việc làm tính trên đầu người chỉ đạt 0,43 - mức thấp nhất trong tháng 11 kể từ năm 1998, thời điểm Hàn Quốc đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính châu Á.

Các quan chức cho biết nhu cầu lao động giảm đáng kể ở các ngành sản xuất, xây dựng, bán lẻ, trong khi số người tìm việc tăng dẫn đến tình trạng tỉ lệ việc làm thấp kỷ lục.

Lỗ hổng chính sách?

Theo tờ Korea Times, hệ thống trợ cấp thất nghiệp ở Hàn Quốc vận hành từ năm 1995, chi trả tối đa 60% mức lương trung bình ba tháng cuối đi làm của người lao động.

Hệ thống không giới hạn số lần yêu cầu trợ cấp lặp lại, chỉ cần người lao động có ít nhất 180 ngày tham gia bảo hiểm trong 18 tháng gần nhất.

Điều này dẫn đến việc số người lạm dụng hệ thống, nhận trợ cấp nhiều lần ngày càng gia tăng.

Tháng 9 vừa qua, một số người ở Daejeon bị phát hiện đi du lịch nước ngoài trong khi vẫn khai báo tìm việc tại Hàn Quốc. Các nền tảng trực tuyến thậm chí còn hướng dẫn cách "nghỉ việc nhưng vẫn nhận trợ cấp".

Tính đến tháng 8, các trường hợp gian lận gây thiệt hại 23 tỉ won (khoảng 15,7 triệu USD), nhưng chính phủ chỉ thu hồi được 66,3% số tiền.

Các chuyên gia cảnh báo hệ thống hiện tại tạo ra sự phụ thuộc và gia tăng bất bình đẳng. Viện Pi-Touch nhận định trợ cấp giúp người lao động ổn định tài chính, nhưng đồng thời tiềm ẩn "nguy cơ đạo đức".

Đáng chú ý, mức trợ cấp tối thiểu hiện nay ở Hàn Quốc là 1,89 triệu won/tháng (khoảng 1.285 USD), cao hơn lương thực nhận của một công nhân làm 209 giờ mỗi tháng là 1,84 triệu won/tháng (khoảng 1.250 USD).

Theo các chuyên gia, đây là hiện tượng bất thường và Hàn Quốc là quốc gia duy nhất thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) gặp tình trạng này.

Để giải quyết vấn đề, các chuyên gia và Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất giảm mức trợ cấp tối thiểu, hạn chế chi trả cho người nhận nhiều lần, kéo dài thời gian tham chiếu từ 18 lên 24 tháng và tăng thời gian đóng bảo hiểm từ 180 ngày lên 12 tháng, nhằm xây dựng hệ thống vừa hỗ trợ lao động vừa khuyến khích họ quay lại thị trường việc làm.

