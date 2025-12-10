Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà văn phòng tại Jakarta, 22 người thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng khiến 22 người chết tại Jakarta. Ảnh Reuters.

Theo thông tin từ ông Susatyo Purnomo Condro, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Trung tâm Jakarta, ngọn lửa bùng phát vào khoảng giữa trưa 9/12 tại tầng một của tòa nhà, trước khi nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên. Tòa nhà bị cháy là văn phòng của Terra Drone Indonesia, một chi nhánh của công ty Nhật Bản Terra Drone Corporation, chuyên cung cấp máy bay không người lái phục vụ cho các hoạt động khảo sát trên không trong nhiều lĩnh vực, từ khai thác mỏ đến nông nghiệp.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, một số nhân viên của công ty đang ăn trưa trong tòa nhà, trong khi một số người khác đã rời đi. Cảnh sát cho biết việc sơ tán gặp khó khăn do ngọn lửa nhanh chóng bao phủ các tầng trên của tòa nhà.

“Đội ngũ phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn”, ông Condro cho biết. “Hiện tại, thông tin sơ bộ cho thấy có thể là một chiếc pin của máy bay không người lái đã phát nổ và gây cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể và điểm khởi phát của vụ cháy vẫn đang được điều tra”.

Cảnh sát cũng cho biết sẽ tiến hành thẩm vấn chủ doanh nghiệp và chủ sở hữu tòa nhà để làm rõ sự việc.

Về phần mình, công ty Terra Drone đã lên tiếng xin lỗi về sự cố đau lòng này. Trong một tuyên bố chính thức, công ty bày tỏ sự tiếc nuối về những mất mát và bất tiện mà vụ hỏa hoạn đã gây ra cho cộng đồng địa phương và các khách hàng của họ. Terra Drone cho biết đang tích cực điều tra tác động của vụ cháy đối với hoạt động kinh doanh của mình và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vụ hỏa hoạn tại Jakarta xảy ra chỉ hai tuần sau thảm kịch hỏa hoạn tại một khu chung cư cao tầng ở Hồng Kông vào ngày 26/11. Số người thiệt mạng trong vụ cháy này hiện đã lên tới 160 người, làm dấy lên lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy và sự an toàn tại các tòa nhà cao tầng.

Vụ việc tại Jakarta tiếp tục là lời nhắc nhở về sự quan trọng của việc nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại các khu vực tập trung đông người và các tòa nhà cao tầng, để tránh những thảm họa tương tự trong tương lai.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân