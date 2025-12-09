UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 12/2025

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công dự án Xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò.

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị báo cáo công tác chuẩn bị Lễ khởi công

Dự án Xây dựng và Kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển vận tải quốc tế (ITID) đầu tư. Dự án có quy mô xây dựng 01 bến tàu cho tàu 30.000 DWT và 01 bến tàu cho tàu 50.000 DWT; diện tích mặt đất sử dụng cho hậu phương cảng là 20 ha. Tổng mức đầu tư dự án là 3.300 tỷ đồng. Lễ khởi công dự kiến được tổ chức tại khu vực Mũi Gà, xã Hải Lộc vào ngày 19/12/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An lưu ý một số nội dung trong công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công

Đây là dự án tỉnh Nghệ An đăng ký tổ chức Lễ khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với dự án này, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức Lễ khánh thành các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức Lễ khởi công dự án thành công.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo các dự thảo Quyết định

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Dự thảo Quyết định ban hành quy định xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo các nội dung xin ý kiến của ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phiên họp cũng đã thống nhất việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cao su Nghệ An giao về địa phương quản lý; dự thảo Quyết định về điều chỉnh, bố sung bảng giá đất theo Luật đất đai 2024; Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Mạnh Hiền tại xã Thiên Nhẫn; Hồ sơ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy NAGACO Quỳnh Lưu tại xã Quỳnh Văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, tỉnh Nghệ An có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế nhưng nếu để chậm mất thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh cần triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh; Sở Tài chính triển khai phân bổ nguồn vốn ngay từ đầu năm.

Đối với trụ sở làm việc của các xã, các xã đều mong muốn được xây dựng mới, sửa chữa, vì vậy cần xây dựng 02 Đề án. Đề án thứ nhất là sữa chữa các trụ sở xã. Đề án thứ 2 là xây mới trụ sở các xã hoặc xây thêm trong khuôn viên đã có sẵn. Bên cạnh đó cần phải nghiên cứu để xây dựng nhà ở công vụ cho công chức ở xa đến làm việc. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm trưởng đoàn phối hợp với các Sở, ngành liên quan khảo sát tại các xã miền núi, để xác định những xã nào cần chỉnh trang, cần xây dựng lại trụ sở, báo cáo UBND tỉnh để lập dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát lại quy hoạch tại các địa phương để hoàn thành việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới. Nghiên cứu để bố trí tái định cư xen dắm cho các hộ dân phải thực hiện tái định cư tại các xã miền núi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổ chức chỉnh trang đô thị; lập kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho người dân vui tết, đón xuân; tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

