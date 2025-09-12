Nguồn tin riêng, ngày 11/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá.



Theo đó, ngày 11/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi.

Ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá, cùng vắng mặt, Tỉnh ủy đã phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách và điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Tác giả: Lê Hải - CTV Minh Châu



Nguồn tin: Báo VOV