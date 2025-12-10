Google đưa AI lên mắt kính

Nguyên mẫu kính thông minh tích hợp AI có tên gọi dự án Project Aura của Google. Ảnh: Xreal.

Theo bài đăng trên blog, Google chính thức công bố hai loại kính thông minh tích hợp hai AI riêng biệt để cạnh tranh vào năm 2026 với Meta, bao gồm phiên bản có màn hình và một loại kính khác chỉ tập trung vào âm thanh.

Cụ thể, trong buổi demo tại văn phòng ở New York, Google đã giới thiệu một số nguyên mẫu kính AI, cùng với một mẫu thử nghiệm sớm hợp tác với Xreal, có tên mã là Project Aura.

Tương tự dòng Ray-Bans nổi tiếng của Meta, kính thông minh Google sẽ kết nối không dây với smartphone và dựa vào điện thoại để xử lý những yêu cầu nặng. Việc để điện thoại xử lý phần lớn công việc giúp chiếc kính trở nên mỏng và nhẹ, giống như một chiếc kính đeo mắt thông thường.

Một điểm nhấn khác là kính sử dụng trợ lý AI Gemini của Google để xử lý các yêu cầu, như phát nhạc từ YouTube Music hoặc phân tích các thành phần trước mặt người dùng để đưa ra công thức nấu ăn.

Về hiển thị, các nguyên mẫu kính thông minh có màn hình tích hợp được thử nghiệm gồm loại đơn nhãn, với một màn hình được tích hợp vào tròng kính bên phải. Một bản thử nghiệm khác là song nhãn với hai màn hình.

Cả hai loại đều hỗ trợ lớp phủ thực tế tăng cường AR cho các ứng dụng như Google Maps và Google Meet. Theo tiết lộ, thiết kế song nhãn mang lại màn hình ảo lớn hơn.

Những chiếc kính AI đầu tiên do Google hợp tác sản xuất dự kiến ra mắt trong năm 2026. Samsung, Warby Parker và Gentle Monster nằm trong số các đối tác phần cứng ban đầu của hãng, mặc dù thiết kế cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Các sản phẩm mới này, cùng với hệ điều hành Android XR của Google đại diện cho một cách tiếp cận tinh tế và có tính toán hơn đối với kính thông minh so với Google Glass.

Đây từng là một sản phẩm đi trước thời đại nhưng đã thất bại với người tiêu dùng một thập kỷ trước do thiết kế kỳ quặc, thời lượng pin kém và lo ngại về quyền riêng tư.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn