Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. cùng dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12/2025

Tại phiên họp lần thứ 21 ngày 08/11/2025, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) đã giao 28 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương, trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án đường bộ cao tốc trong danh mục 3.000km hoàn thành năm 2025, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12/2025; đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu.

Trong đó, Bộ Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm; chủ động kiểm tra hiện trường, tham mưu các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng các Đoàn Kiểm tra chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000 km đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025; hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19/12/2025; đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700km đường bộ ven biển. Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu triển khai sân bay tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang để báo cáo cấp có thẩm quyền phương án đầu tư. Tỉnh Hưng Yên đã làm việc với các địa phương lân cận để thống nhất phương án khai thác vật liệu xây dựng phục vụ Dự án Ninh Bình - Hải Phòng theo hình thức PPP; tỉnh Nghệ An đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ; Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19/12/2025.

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực triển khai 16 nhiệm vụ (08 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 08 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Hiện còn 01 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại Nghệ An, dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 60 km, điểm đầu Km0+00 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc cặp cửa khẩu Thanh Thủy/ Nậm On biên giới Việt Nam và Lào. Dự án đi qua địa phận 09 xã thuộc tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.940,34 tỷ đồng; dự kiến triển khai thi công dự án năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2029 và thực hiện hoàn thành hồ sơ thủ tục quyết toán năm 2030. Tỉnh Nghệ An đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Công tác GPMB đang được tích cực triển khai tại 9/9 xã. Dự kiến Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trong tháng 12/2025; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5/2026; phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật trong tháng 8/2026; triển khai thi công trong tháng 9/2026. Công tác GPMB sẽ triển khai sau khi có chủ trương đầu tư (tháng 12/2025) đến khoảng Quý III năm 2027.

Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) dài 78,892 km được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010, được chia làm 03 phân đoạn đầu tư. Dự án triển khai thi công từ tháng 2/2022; đến nay đã thi công cơ bản hoàn thành. Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2025, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã đăng ký tổ chức lễ Khánh thành Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và Cải tạo nhà ga quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Vinh và Khởi công Dự án Xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tăng tốc tiến độ, nâng cao chất lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình, dự án

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, tinh thần nỗ lực, chủ động tích cực của các Bộ, ngành, đơn vị, các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như sự hỗ trợ của nhân dân địa phương đã nhường mặt bằng để thực hiện các dự án.

Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ sự xúc động trước những nỗ lực của các đơn vị, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi do mưa gió, bão lụt, các đơn vị, địa phương đã kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai để tiếp tục triển khai nhiệm vụ. Về công tác báo cáo, đề nghị các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo theo hướng đơn giản, nhanh, gọn, rõ ràng, tránh phức tạp. Trong đó, đối với các công trình đã khánh thành, cần báo cáo việc đưa vào khai thác và hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Đối với các công trình khởi công, cần báo cáo việc bám sát tiến độ, triển khai đúng lộ trình, yêu cầu kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, cảnh quan môi trường và mỹ thuật. Đồng thời, cần cập nhật tình hình thực hiện các hạng mục về tiến độ tổng thể, bảo đảm an toàn lao động, công tác bồi thường GPMB và các vướng mắc phát sinh.

Từ nay đến ngày 19/12 chỉ còn ít thời gian, vì vậy, tất cả các công trình, dự án trên cả nước phải tập trung cao độ; xử lý kịp thời các vướng mắc; bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng; giữ gìn vệ sinh, an toàn và môi trường; giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho người dân, không để phát sinh khiếu kiện. Đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát để không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khen thưởng kịp thời những công nhân, kỹ sư, cán bộ đã nỗ lực bám công trường nhiều năm. Các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn tập trung làm việc đảm bảo tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió, làm việc 3 ca, 4 kíp, bàn làm không bàn lùi, tranh thủ ngày nghỉ để bù lại tiến độ bị chậm do thiên tai, bảo đảm tinh thần khẩn trương, quyết liệt và mục tiêu chỉ có hoàn thành và hoàn thành tốt…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn