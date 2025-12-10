Toàn cảnh xe điện Việt Nam năm 2025: 300 triệu - 9 tỷ đồng, nhiều xe nhưng không phải mẫu nào cũng có khách

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 207 phát sóng ngày 9/12 trên HTV9.

Chương trình Trên Ghế 207 tổng hợp các mẫu xe điện đã ra mắt Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay. Danh sách này chỉ tính những cái tên có giá bán dưới 10 tỷ đồng.

VinFast Minio Green

VinFast Minio Green sắp bàn giao đến tay khách hàng. Ảnh: Đại lý

Điểm nhấn của lần ra mắt này là mẫu Minio Green thuộc phân khúc minicar với kích thước nhỏ hơn cả VF3. Sau VF3, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ giúp giấc mơ sở hữu ô tô của người Việt gần thêm một chút.

Xe sử dụng động cơ có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65Nm, vận tốc tối đa 80km/h. Xe dùng pin dung lượng 18,5kWh, cho tầm hoạt động 210km sau một lần sạc đầy. Công suất sạc tối đa của xe là 12kW. Cổng sạc đặt ở phía sau, bên phụ.

VinFast Limo Green

VinFast Limo Green là MPV 7 chỗ đầu tiên của hãng. Ảnh: Hoàng Dũng

Limo Green là mẫu xe được chú ý hơn cả khi thuộc phân khúc MPV 7 chỗ dành cho nhu cầu đông người. Xe có kích thước dài 4.740 mm và rộng 1.872 mm. Trục cơ sở 2.840 mm lớn hơn hẳn các MPV giá dưới 800 triệu đồng trên thị trường dù xe có giá chỉ 749 triệu đồng.

Limo Green dùng động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280Nm, dẫn động cầu trước. Pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường 450 km theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kW, sạc từ 10% lên 70% pin trong khoảng 30 phút.

Nhờ đó, dù chỉ mới bàn giao từ tháng 8/2025, mẫu xe này đã ghi nhận 6.504 chiếc bán ra tính đến hết tháng 10/2025. Limo Green dùng động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm. Pin LFP dung lượng 60,13kWh cho tầm hoạt động 450km.

VinFast Herio Green

VinFast Herio Green được phát triển từ VF e34. Ảnh: Đại lý

Herio Green có giá 499 triệu đồng. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất trên mẫu xe này so với dòng VF 5 chính là hệ thống la-zăng đã được thay đổi.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe sử dụng động cơ điện mạnh 134 mã lực, mô-men xoắn 135Nm. Tầm hoạt động của Herio Green là 326km. Thời gian sạc nhanh 10-70% là 33 phút.

Một số trang bị tiện nghi của xe bao gồm: đèn chiếu sáng bi-halogen/projector, gương chỉnh điện, đóng/mở cốp cơ, màn hình giải trí 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay, ghế lái chỉnh cơ, bọc ghế giả da, 2 loa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, điều khiển bằng giọng nói, hỏi đáp trợ lý ảo Vivi…

VinFast Nerio Green

VinFast Nerio Green được phát triển từ mẫu VF e34. Ảnh: Đại lý

Nerio Green là mẫu xe được tinh chỉnh từ mẫu VF e34. Xe có giá 668 triệu đồng. Nerio Green có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.768 x 1.615 (mm) và trục cơ sở ở mức 2.611 mm.

Xe sử dụng động cơ điện mạnh 148 mã lực, mô-men xoắn 242Nm. Bộ pin dung lượng 41,9kWh cho tầm hoạt động gần 319km sau một lần sạc. Mẫu xe này hỗ trợ công suất sạc tối đa 60kW, thời gian sạc 10-70% nhanh nhất là 27 phút.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý của xe gồm: Đèn chiếu sáng trước LED, gương chỉnh/gập điện, đóng/mở cốp sau điện, chìa khóa thông minh, điều hòa 1 vùng, màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, 6 loa, ghế lái chỉnh cơ, ghế bọc da tổng hợp, vô lăng tích hợp phím điều khiển chức năng.

VinFast EC Van

VinFast EC Van là xe chở hàng đầu tiên của hãng. Ảnh: Trung Kiên

Mẫu xe thứ 5 mà VinFast giới thiệu là EC Van. Đây là xe chở hàng đầu tiên của hãng tại Việt Nam, có giá bán 285 triệu đồng.

Xe có kích thước dài 3.767mm, rộng 1.680mm, cao 1.790mm và trục cơ sở 2.520mm. Khi so với VF 3, mẫu xe này dài hơn 577mm, rộng hơn 1mm, thấp hơn 168mm, trục cơ sở dài hơn 445mm. Đáng chú ý, thùng xe có thể tích 2.600 lít, tải trọng 600kg.

Khi ra mắt, mẫu xe này được kỳ vọng hướng đến đối tượng là các hộ kinh doanh nhỏ tại các ngõ ngách chật hẹp ở Hà Nội hoặc TP HCM. Đặc biệt, đây là sự thay thế cho các mẫu xe xăng trong nỗ lực giảm phát thải chung của cả nước, cũng như khi Hà Nội áp dụng lệnh cấm xe xăng trong vành đai 1 vào năm sau.

Lạc Hồng 900 LX

Lạc Hồng 900 LX được hãng định vị ở phân khúc siêu sang. Ảnh: VinFast

Lạc Hồng 900 LX là mẫu xe được hãng xe Việt định vị ở phân khúc siêu sang khi thuộc thương hiệu Lạc Hồng, tách biệt với những cái tên mang thương hiệu VinFast.

Điểm nhấn của xe là thiết kế sang trọng với lưới tản nhiệt gồm nhiều nan dọc mạ chrome gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, logo lấy cảm hứng từ cánh chim Hạc mạ vàng đặt nổi trên nắp capo, bộ tem tên xe "Lac Hong 900 LX" phía sau đuôi cũng được mạ vàng.

Xe được phát triển từ VF 9, có thân xe kéo dài, nâng tổng chiều dài trục cơ sở lên 3.349 mm. Nội thất siêu sang với hàng 2 riêng biệt, có vách ngăn với hàng ghế trước.

Điểm đáng chú ý của mẫu xe này là khoang sau dạng thương gia với không gian siêu rộng. Ghế ngồi có thể chỉnh điện toàn bộ bằng cụm phím mạ vàng, có thể ngả phía sau, thêm bệ đỡ chân.

Bên cạnh đó, xe còn có thêm bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 – mức cao nhất dành cho xe nguyên thủ. Khả năng chống chịu của xe được chứng minh qua các thử nghiệm với 440 phát đạn và nhiều lần nổ mìn. Xe có thể trang bị thêm các hệ thống chuyên dụng như oxy dự phòng, cứu hỏa tích hợp hay điện thoại vệ tinh tùy nhu cầu sử dụng.

Dongfeng E70

Dongfeng E70 thuộc phân khúc sedan hạng C. Ảnh: Đại lý

Dongfeng E70 là sedan cỡ C giá 689 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ điện kết hợp pin dung lượng 47,5kWh cho tầm vận hành 401km theo chuẩn CLTC.

Trang bị của xe đơn giản với đèn halogen, ghế chỉnh cơ. Điểm nổi bật nhất là cặp màn hình 7 inch, 10,25 inch cảm ứng. Mẫu xe này không có ADAS.

Trong phân khúc, mức giá khởi điểm của Mazda3 chỉ từ 599 triệu đồng. Kia K3 có giá từ 579 triệu đồng.

Dongfeng Box

Dongfeng Box có thiết kế tròn trịa. Ảnh: Đại lý

Dongfeng Box có 4 phiên bản, giá 499-629 triệu đồng. Phân khúc hatchback cỡ B hiện nay đang kén khách tại Việt Nam. Suzuki Swift và Toyota Yaris đã phải "dọn đi" vào năm ngoái.

4 phiên bản có tầm vận hành 330-430km chuẩn CLTC. Pin LFP có dung lượng khác nhau. Loại lớn nhất là 42,3kWh. Điểm yếu thế của Box trên thị trường là hạn chế về cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Mẫu xe này có thiết kế tròn trịa. Trang bị bên trong có màn hình 5 inch và 12 inch. Ghế xe có chỉnh điện, tích hợp sưởi/thông gió. Công nghệ an toàn có ADAS, camera 360 độ.

BYD Sealion 8

BYD Sealion 8 có giá 1,569 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Sealion 8 thuộc phân khúc CUV cỡ D đi kèm giá bán 1,569 tỷ đồng. Với giá bán này, Sealion 8 khó có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc CUV/SUV 7 chỗ như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8…

Sealion 8 có kích thước tổng thể dài 4.970mm, rộng 1.950mm, cao 1.745mm và trục cơ sở 2.820 mm. Xe trang bị đèn chiếu sáng LED Matrix, tích hợp đèn LED ban ngày. Kính chắn gió có sẵn lớp phủ cách nhiệt, chống tia UV, cách âm. Mặt ca-lăng dạng kín, đặc trưng xe điện.

Đây là mẫu xe thuần điện, sử dụng 2 động cơ điện mạnh 509 mã lực, 700Nm. Bộ pin dung lượng 108,8 kWh, cho tầm vận hành 530km/lần sạc.

BYD Atto 2

BYD Atto 2 thuộc phân khúc CUV cỡ B. Ảnh: Đại lý

BYD Atto 2 thuộc phân khúc CUV cỡ B, giá bán 669 triệu đồng. Đối thủ lớn nhất của Atto 2 là VinFast VF 6.

Tại Việt Nam, BYD Atto 2 cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 290Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây. Bộ pin dung lượng 45,12kWh cho phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy là 385km. Xe trang bị sạc nhanh DC công suất tối đa 65 kW, sạc từ 30% lên 80% trong 28 phút, hoặc sạc AC cho ổ điện dân dụng.

Geely EX5

Geely EX5 là xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Geely

Geely EX5 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam, gồm 2 phiên bản đi kèm giá bán 839-899 triệu đồng.

Geely EX5 có chiều dài 4.615 mm, rộng 1.901 mm, cao 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm và khoảng sáng gầm 173 mm. Bộ mâm 18 inch đi kèm lốp 225/55R18 được sử dụng trên cả hai phiên bản.

Động cơ điện PMSM (đồng bộ nam châm vĩnh cửu) cho công suất tối đa 214 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320Nm. Xe có tầm vận hành 495km/sạc, sạc nhanh 30-80% trong 20 phút.

Mercedes-Benz G 580

Mercedes-Benz G 580 là bản thuần điện của G-Class. Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G 580 là biến thể xe điện của dòng G-Class nổi tiếng. Tuy nhiên, thiết kế xe không thay đổi nhiều. Đời mới được tinh chỉnh lại mặt lưới tản nhiệt trước và bộ cản. Phía sau xe không còn lốp dự phòng mà thay vào đó là hộp đựng cáp sạc.

Điểm nhấn chính của bản G 580 EQ đến từ động cơ. Xe dùng 4 mô-tơ điện độc lập cho 4 bánh, cho công suất 587 mã lực, mô-men xoắn 1.164 Nm. Pin 116 kWh cho tầm vận hành 434-473 km sau một lần sạc đầy theo chuẩn WLTP.

Phiên bản điện này còn có nhiều tính năng hỗ trợ địa hình độc đáo, ví dụ như G-Turn cho phép xe quay đầu 360 độ tại chỗ trên địa hình mềm hoặc không bằng phẳng, G-Steering giúp giảm bán kính quay đầu khi off-road, hay camera 360 độ hỗ trợ hiển thị ca-pô trong suốt.

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB giá hơn 2,3 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe thứ 2 của Mercedes-Benz là EQB bản nâng cấp, có giá bán 2,309 tỷ đồng. Ở thiết kế ngoại thất, EQB 250+ có mặt ca-lăng Black Panel với hoạ tiết ngôi sao, đèn LED nối liền cụm đèn trước và mâm AMG 20 inch. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.834 x 1.693 (mm). Đèn chiếu sáng LED High Performance và camera lùi tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn.

Xe sử dụng 1 động cơ điện ở cầu trước, công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 385Nm. Động cơ này giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 8,9 giây, tốc độ tối đa 160 km/h. Theo hãng xe Đức, xe có tầm vận hành tối đa lên tới 537km/sạc, tăng 64km so với bản trước đó.

Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron giá 3,199 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Minh

Audi Q6 e-tron tại Việt Nam có giá 3,199 tỷ đồng. Kích thước dài 4.771mm, rộng 1.993mm và cao 1.648mm và trục cơ sở đạt 2.899mm. Cụm đèn chiếu sáng LED ma trận trước mảnh. Điểm đặc biệt là phần dải đèn ban ngày được tạo nên bởi 61 bóng LED siêu nhỏ giúp người dùng có thể tùy chỉnh 8 kiểu tạo hình chiếu sáng khác nhau

Nội thất Audi Q6 e-tron ấn tượng với 3 màn hình lớn, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,5 inch và màn hình giải trí cho hành khách phía trước 10,9 inch. Ghế xe là loại thể thao. Hệ thống âm thanh 3D 16 loa với 4 loa tựa đầu và đèn viền nội thất 30 màu thông minh.

Động cơ Q6 e-tron có công suất lớn nhất (khi Launch Control) là khoảng 322 mã lực, 500Nm. Xe tăng tốc 0-100km/h trong 6,6 giây. Pin xe có dung lượng 94,9kWh, cho tầm vận hành 583 km/sạc với bộ mâm 20 inch như tại thị trường Việt Nam. Thời gian sạc nhanh 10-80% trong 22 phút. Những khách hàng mua Q6 e-tron sẽ được tặng voucher sạc miễn phí 2 năm đầu ở các trụ sạc EV One và đại lý Audi.

Maserati Grecale Folgore

Maserati Grecale Folgore cạnh tranh với Porsche Macan. Ảnh: Quốc Minh

Grecale Folgore là phiên bản thuần điện của dòng SUV cỡ nhỏ Grecale. Xe sử dụng động cơ điện mạnh 542 mã lực, mô-men xoắn 820Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng tốc 0-100km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 220km/h.

Maserati Grecale Folgore sử dụng bộ pin lithium-ion có dung lượng 105kWh, mang đến tầm hoạt động lên tới 500km cho một lần sạc đầy. Nếu sử dụng nguồn sạc DC 150kW, xe có thể sạc 20-80% trong 29 phút. Với nguồn điện AC 22kW, xe có thể đi thêm 100km sau 1 giờ sạc.

Bên trong, nội thất sử dụng vật liệu sợi nylon tái chế thân thiện với môi trường. Xe có cụm màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA).

Ngoài ra, Maserati Việt Nam còn giới thiệu thêm mẫu GranCabrio Folgore cũng sử dụng động cơ điện.

Ford Mustang Mach-E

Mustnag Mach-E là xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam.

Mustang Mach-E là xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu về một phiên bản Premium AWD, giá bán 2,599 tỷ đồng và ưu đãi 100 triệu cho 300 khách hàng đầu tiên.

Ford Mustang Mach-E có thiết kế kiểu coupe SUV hiện đại. Phiên bản Premium nhập khẩu chính hãng có ngoại hình "hiền" hơn bản GT nhập tư nhân. Hệ thống đèn LED hoàn toàn là điểm giống bản GT. Mâm xe là loại đa chấu kích thước 19 inch. Phía trong là bộ phanh Brembo với 4 piston phía trước.

Phiên bản Premium AWD trang bị hai mô-tơ điện, công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676Nm. Pin lithium-ion 88 kWh cho tầm hoạt động 550 km mỗi lần sạc (WLTP), tức có thể di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Bình chỉ cần một lần sạc đầy.

Trong số trước, một lãnh đạo của Ford đã chia sẻ Mustang Mach-E là bước thử nghiệm trước khi hãng có thể mang về một số mẫu xe điện khác cho khách Việt.

