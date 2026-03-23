U23 Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc

U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An

Rạng sáng 23/3, U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An (Trung Quốc), địa điểm tổ chức giải CFA Team China 2026. Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng di chuyển về nơi lưu trú. Sau khi về khách sạn, U23 Việt Nam sẽ có một quãng thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi tập làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi vào chiều cùng ngày.

Theo Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ đã được khẳng định như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, bên cạnh một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026, đồng thời bồi dưỡng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Trong số các cầu thủ không đi theo đội sang Trung Quốc, đáng chú ý là sự vắng mặt của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric. BHL cho biết đây là tính toán dựa trên vấn đề chuyên môn từ trước. Moric vốn thuộc biên chế U19 Quốc gia, được tạo điều kiện tập thử cùng U23 Việt Nam trong đợt hội quân vừa qua nhằm giúp BHL quan sát, đánh giá năng lực cũng như khả năng thích nghi. Sau một thời gian tập luyện, cầu thủ trẻ đã trở lại U19 Quốc gia để tiếp tục rèn giũa chuyên môn.

CFA Team China – Tây An 2026 có sự góp mặt của 4 đội. U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 25/3, gặp U23 Thái Lan ngày 28/3 và gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3. Có thể thấy, cả ba đối thủ đều rất mạnh, có trình độ tương đương hoặc cao hơn U23 Việt Nam. Đây là dịp cọ xát lý tưởng cho các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam.

Tác giả: Duy Thường

Nguồn tin: bongdaplus.vn