Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro, không bận tâm việc mình bị Trung Quốc cấm nhập cảnh - Ảnh: AFP

Ngày 11-6, Trung Quốc tuyên bố trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro của Philippines vì "phát ngôn vô trách nhiệm", làm leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila khi hai bên đang giải quyết tranh chấp hàng hải.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Gilberto Teodoro cùng vợ và con sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.

Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc sẽ không được phép tham gia vào bất kỳ giao dịch, hợp tác hoặc hoạt động nào với ông Teodoro và gia đình.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng những phát ngôn của ông Teodoro "làm suy yếu lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc - Philippines".

Mới đây, ông Teodoro đã chỉ trích các hoạt động của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp, nói rằng Manila "sẽ không hy sinh toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mình".

"Đối với các quốc gia như Philippines... đang bị Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng về lãnh thổ và chính trị, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự hung hăng của Trung Quốc", Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines.

Nói về phát ngôn này, người phát ngôn Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích ông Teodoro "chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân ích kỷ đến mức sẵn sàng diễn kịch chính trị ngay cả khi phúc lợi của người dân bị đe dọa".

Tuần trước, khi xuất hiện thông tin mình bị cấm nhập cảnh Trung Quốc, ông Teodoro tỏ ra không quan tâm. "Tôi không có tài sản nào ở Trung Quốc và tôi không có kế hoạch đến đó", ông nói.

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc thường xuyên leo thang trong những năm gần đây với các cuộc đối đầu ở vùng tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc thường xuyên triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra bờ biển để ngăn chặn Philippines tiếp cận các rạn san hô và đảo quan trọng trong khu vực.

Đầu tuần này, Philippines đã yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ một cấu trúc nổi mà nước này phát hiện tại bãi cạn Scarborough.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn