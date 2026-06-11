PVF-CAND có trụ lại V.League?

Các cầu thủ PVF-CAND tập luyện tích cực cho trận play-off. Ảnh: FBNV

Phải nói rõ, đây là lần thứ 3 PVF-CAND phải thi đấu trận play-off, nhưng hai mùa trước có khác một chút, khi họ tranh quyền lên chơi V.League với các đối thủ đang thi đấu ở giải bóng đá cao nhất của Việt Nam, nhưng đều thất bại. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2019, khi ấy PVF-CAND vẫn còn mang tên Phố Hiến và đang chơi ở giải hạng Nhất. Năm đó, Phố Hiến kết thúc giải hạng Nhất với vị trí á quân và giành vé thi đấu trận play-off với Thanh Hoá.



Trận ấy, dẫu Phố Hiến sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, nhưng việc đối đầu với đội bóng xứ Thanh dạn dày kinh nghiệm ở đấu trường V.League, nên thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã thua chung cuộc 0-1, đành lỡ hẹn với V.League.





Thủ môn Phí Minh Long là người từng 3 lần tham dự các trận play-off. Ảnh: FBNV

Đến mùa giải 2024/25, PVF-CAND một lần nữa giành ngôi á quân giải hạng Nhất và bước vào cuộc tranh tài với Hà Tĩnh ở trận play-off để giành vé lên chơi V.League. Dẫu vậy, với sự non kinh nghiệm của HLV Mauro Jeronimo, nên dù dẫn trước 1-0, nhưng đội bóng trẻ ngành công an đã thua chung cuộc 1-3, qua đó thêm một lần nữa lỡ hẹn với đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.



Trong đội hình của PVF-CAND hiện nay, thủ môn Phí Minh Long - người đã từng 3 lần tham dự các trận play-off đã chia sẻ: “Ở 2 lần đá play-off trước đây, do là đội hạng Nhất nên bọn em được đá trận play-off để tranh suất có mặt ở V.League, nên cảm thấy rất vui và không quá áp lực, bởi được thì tốt, không được thì cố gắng hơn. Tuy nhiên, lần này lại khác hẳn, vì bọn em bị đá play-off nên áp lực rất lớn, do chẳng đội bóng nào đang chơi V.League lại muốn phải xuống hạng cả”.





Cầu thủ Thanh Nhàn vẫn tự tin đội nhà sẽ trụ lại V.League sau trận play-off. Ảnh: FBNV

Từ lời chia sẻ của thủ môn Phí Minh Long, có thể hiểu áp lực của thầy trò ông Trần Tiến Đại ra sao trong trận đấu mang tính quyết định của mùa giải này. Vì thế, từ chiều 9/6, các thành viên của PVF-CAND đã có mặt tại Hà Tĩnh để chuẩn bị cho trận đấu. Thanh Nhàn, một gương mặt trụ cột từng 2 lần góp mặt ở trận play-off trong màu áo đội bóng trẻ ngành công an cho biết, dẫu các cầu thủ đã rất cố gắng động viên nhau, nhưng từng thành viên đều cảm thấy rất áp lực.



“So với trận play-off diễn ra cách đây 2 năm, bọn con gặp áp lực không ít trong trận đấu quyết định này chú ạ, dù anh em luôn động viên nhau bình tĩnh và nỗ lực hơn. Sở dĩ thế, bởi đây là trận đấu quyết định cho việc có ở lại V.League hay không, nên anh em cũng cảm thấy có chút lo lắng”, Thanh Nhàn tâm sự với người viết.



Dẫu thế, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh vẫn đánh giá cao PVF-CAND trong trận đấu này, bởi: “Nói gì thì các cầu thủ PVF-CAND đã kinh qua đấu trường V.League vốn nhiều khốc liêt, nên kinh nghiệm sẽ tốt hơn hẳn. Bên cạnh đó, trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ kỳ cựu như Văn Thuận, Huy Hùng, Vũ Tín, Minh Long… sẽ kèm sát các gương trẻ như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Anh Quân, Lý Đức… giúp lối chơi của đội ổn hơn. Trong khi đó, tôi cảm thấy lối đá của Bắc Ninh vẫn mang nhiều tính tự phát, nên sẽ khó đua tranh cùng PVF-CAND”.

Các cầu thủ PVF-CAND rất quyết tâm cho trận đấu quyết định của họ. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trợ lý Mai Tiến Thành của PVF-CAND đã nhìn nhận thẳng thắn: “Thực sự cơ hội cho cả hai đội góp mặt trong trận đấu này là 50-50, nhưng tôi vẫn tự tin các cầu thủ của mình sẽ vượt qua áp lực để giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng này. Nói thật, nếu không thắng được đối thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhất ở trận play-off này, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng xuống chơi hạng Nhất”.



Trước trận đấu quan trọng này, những chỉ số và nhận định của giới chuyên môn đều nghiêng về đội bóng trẻ ngành công an, nhưng PVF-CAND có trụ được lại V.League hay không có lẽ phải trông và bản lĩnh của chính họ.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn