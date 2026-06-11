U19 Việt Nam về nước, một số cầu thủ đi thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: AFF

Theo lịch trình, U19 Việt Nam khởi hành từ Medan (Indonesia), quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia), dự kiến có mặt tại Hà Nội vào lúc 14h20 cùng ngày.

Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản để tiếp tục rèn luyện. U19 Việt Nam (sắp tới là U20 Việt Nam) sẽ hội quân trở lại sau khi Giải U21 quốc gia 2026 kết thúc, dự kiến từ ngày 29-7, với những điều chỉnh và bổ sung cần thiết về lực lượng.

Toàn đội sẽ đi tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 8 đến 17-8 nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Iran, Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao khi Iran thuộc nhóm hạt giống số 1 và là một trong những nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á.

Trong khi đó, Triều Tiên và Palestine cũng là những đối thủ giàu tính cạnh tranh, hứa hẹn tạo nên cuộc đua quyết liệt cho các vị trí dẫn đầu.

U20 Việt Nam sẽ là chủ nhà bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31-8 đến 6-9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Một số cầu thủ U19 Việt Nam đã về nước sớm để thi tốt nghiệp THPT Đó là Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh (PVF), Lê Tấn Dũng (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Khánh (Hà Tĩnh), Đậu Hồng Phong, Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội), Hoa Xuân Tín (CLB Công An TP.HCM). Nhóm cầu thủ sinh năm 2008 này đã lên đường rời Indonesia sớm và có mặt tại Việt Nam sáng hôm qua 10-6 để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trong đời. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán thi trong ngày 11-6. Môn tự chọn còn lại thi trong ngày 12-6. Các cầu thủ sẽ dự thi tốt nghiệp tại tỉnh, thành nơi theo học THPT.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn