Uống rượu có làm tăng cân? Sự thật không phải ai cũng biết

Uống rượu có béo không?



Rượu bia chứa nhiều calo nhưng gần như không cung cấp dưỡng chất thiết yếu, vì vậy uống thường xuyên hoặc quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ tăng cân. Không chỉ làm tăng lượng năng lượng nạp vào cơ thể, cồn còn được ưu tiên chuyển hóa trước, khiến chất béo và carbohydrate dễ tích tụ thành mỡ thừa.



Bên cạnh đó, rượu ảnh hưởng đến hoạt động của gan và quá trình đốt cháy chất béo, làm mỡ tích tụ nhiều hơn, đặc biệt ở vùng bụng. Do được xem là nguồn “calo rỗng”, rượu vừa làm dư thừa năng lượng vừa khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, người muốn kiểm soát cân nặng nên hạn chế sử dụng đồ uống có cồn.

Uống bao nhiêu rượu có thể gây tăng cân?



Nguy cơ tăng cân do rượu phụ thuộc vào lượng và tần suất sử dụng. Uống thường xuyên, uống quá nhiều hoặc kết hợp với các món ăn nhiều dầu mỡ sẽ khiến lượng calo dư thừa tích tụ nhanh hơn.

Nguy cơ tăng cân do rượu phụ thuộc vào lượng và tần suất sử dụng

Mức độ ảnh hưởng ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng để kiểm soát cân nặng, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế rượu bia, ưu tiên đồ uống có nồng độ cồn thấp, đồng thời duy trì chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Một số tác hại khác nếu uống rượu thường xuyên



Ảnh hưởng đến gan



Gan là cơ quan đảm nhiệm vai trò chuyển hóa và đào thải cồn khỏi cơ thể. Khi thường xuyên phải xử lý lượng lớn đồ uống có cồn, gan dễ bị tổn thương và suy giảm chức năng.



Về lâu dài, việc lạm dụng rượu có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu hoặc xơ gan. Khi chức năng gan bị ảnh hưởng, khả năng thải độc và chuyển hóa các chất trong cơ thể cũng suy giảm đáng kể.



Rối loạn tiêu hóa



Rượu có thể kích thích và gây tổn thương niêm mạc dạ dày nếu sử dụng trong thời gian dài. Tình trạng này làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.



Khi hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả, cơ thể không chỉ thiếu hụt dưỡng chất cần thiết mà còn dễ rơi vào tình trạng rối loạn chuyển hóa, tạo điều kiện cho mỡ thừa tích tụ.



Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch



Việc uống rượu thường xuyên có thể làm tăng huyết áp và gây áp lực lên hệ tim mạch. Đây là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến tim và mạch máu.



Ngoài ra, đồ uống có cồn còn có thể gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng đến hoạt động tuần hoàn và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nếu sử dụng kéo dài.



Ảnh hưởng đến giấc ngủ



Nhiều người cho rằng uống rượu giúp dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, dù có thể tạo cảm giác buồn ngủ ban đầu, rượu lại làm suy giảm chất lượng giấc ngủ.



Cồn có khả năng phá vỡ chu kỳ ngủ tự nhiên, khiến người uống dễ tỉnh giấc giữa đêm, ngủ không sâu giấc và cảm thấy mệt mỏi sau khi thức dậy. Tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể.



Gây lệ thuộc và ảnh hưởng đến tâm lý



Sử dụng rượu bia thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào đồ uống có cồn. Khi đó, người dùng gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi và tần suất sử dụng.



Bên cạnh các tác động về thể chất, rượu còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng, lo âu hoặc thay đổi cảm xúc thất thường. Những hệ lụy này không chỉ tác động đến sức khỏe cá nhân mà còn ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV