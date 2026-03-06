Cựu thủ môn U23 Việt Nam gia nhập bến đỗ bất ngờ

Thủ môn Nguyễn Văn Toản gia nhập Đà Nẵng với bản hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng

Sau trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 14 V.League, thủ thành Văn Toàn đã nói lời chia tay Hải Phòng để gia nhập Đà Nẵng. Hợp đồng của Văn Toản với đội bóng sông Hàn kéo dài đến hết mùa giải 2025/26. Đây được xem là bước đi hợp lý cho cả hai bên khi Văn Toản không thể cạnh tranh được vị trí với đàn anh Nguyễn Đình Triệu. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng cũng đang cần một thủ môn chất lượng để thay thế vào vị trí của Bùi Tiến Dũng đang điều trị chấn thương dài hạn.

Gia nhập đội chủ sân Chi Lăng, Văn Toản sẽ cạnh tranh vị trí số 1 với thủ môn Phan Văn Biểu. Cả hai từng cùng nhau có tên trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 2019. Khi đó, Văn Toản là sự lựa chọn số 1 còn Văn Biểu là dự bị số 3 của U22 Việt Nam.

Nguyễn Văn Toản sinh năm 1999 trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hải Phòng và từng là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá đất cảng. Anh từng khoác áo U22 Việt Nam và cùng đội tuyển giành Huy chương Vàng SEA Games 30 và SEA Games 31 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Thủ thành này cũng có giai đoạn thường xuyên được triệu tập lên ĐT Việt Nam, bắt chính trong chuyến làm khách gặp Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Văn Toản được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng mới - Ảnh:SHBĐN

Với chiều cao 1m86, Văn Toản sở hữu khả năng ra vào, bắt bóng bổng và phản xạ rất tốt. Việc chuyển đến Đà Nẵng có thể xem là cơ hội để thủ thành 27 tuổi kéo vãn sự nghiệp của mình. “Với thể hình lý tưởng, phản xạ tốt và kinh nghiệm thi đấu ở nhiều cấp độ, sự có mặt của Văn Toản hứa hẹn sẽ bổ sung chiều sâu và sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải”, trang chủ CLB Đà Nẵng đặt niềm tin vào bản hợp đồng giữa mùa giải.

Văn Toản đã hội quân tập luyện cùng toàn đội. Thủ thành sinh năm 1999 sẽ có màn ra mắt đội bóng mới trong chuyến làm khách trước Ninh Bình ở vòng 15 V.League 2025/26.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn