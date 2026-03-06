4 cầu thủ trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam

Trong danh sách được triệu tập lần này, CLB Sông Lam Nghệ An có 4 cầu thủ góp mặt gồm: thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, hậu vệ Nguyễn Quang Vinh và tiền vệ Lê Đình Long Vũ.

Thủ môn Cao Văn Bình là một trong 4 cầu thủ được triệu tập lên tuyển lần này

Thủ môn Cao Văn Bình là gương mặt quen thuộc của các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam trong những năm gần đây. Hậu vệ Lê Nguyên Hoàng và hậu vệ Nguyễn Quang Vinh cũng là những cầu thủ giàu tiềm năng, từng thể hiện sự tiến bộ trong màu áo Sông Lam Nghệ An cũng như các đội tuyển trẻ quốc gia. Trong khi đó, tiền vệ Lê Đình Long Vũ được đánh giá là tiền vệ có kỹ năng và nhãn quan chiến thuật tốt.

Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ tập trung từ ngày 17/3 đến ngày 1/4/2026. Đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3 tại thành phố Tây An (Trung Quốc).

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn