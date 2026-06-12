Bé 4 tuổi tử vong sau cái tát của mẹ

Ngày 12/6, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam người phụ nữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Người phụ nữ nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Cà Mau

Theo điều tra, người này sống cùng con trai tại một nhà trọ ở phường Vĩnh Trạch.

Trưa 25/3, trong lúc nấu ăn, do bực tức vì bé chạy nhảy quanh khu vực bếp và không nghe lời, người mẹ bị cáo buộc đánh mạnh vào mặt con. Cú đánh khiến cháu bé ngã, đầu đập xuống nền gạch.

Sau sự việc, bé có biểu hiện bất thường nhưng đến ngày 29/3 mới được đưa đến bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn trẻ bị bạo hành nên trình báo cơ quan chức năng.

Dù được cứu chữa, cháu bé đã tử vong.

Tác giả: An Minh

Nguồn tin: vnexpress.net