Người đàn ông gây hỗn loạn 1 tuyến đường ở TPHCM do "buồn chuyện gia đình"

Ngày 12-6, Công an phường An Hội Tây, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ, xử lý một người đàn ông về hành vi chặn ô tô, gây mất an ninh trật tự trên đường Phan Huy Ích.

Nam thanh niên chặn đầu ô tô trên đường Phan Huy Ích.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn trên đường Phan Huy Ích. Theo đó, giữa dòng xe đông đúc, một người đàn ông bất ngờ dựng xe máy, đứng chặn ngay trước đầu một ô tô. Người này liên tục áp sát, đập cửa và yêu cầu tài xế bước ra.



Hành vi kích động này diễn ra ngay giữa đường khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển, gây nên cảnh ùn ứ tại khu vực.



Sự việc được xác định xảy ra trước căn nhà số 228 đường Phan Huy Ích. Ngay sau đó, tổ tuần tra Công an phường An Hội Tây phát hiện, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc.



Tại trụ sở công an, người đàn ông cho biết do buồn chuyện gia đình nên đã hành động như trên. Kết quả kiểm tra nhanh sau đó cho thấy người này âm tính với chất ma túy.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động