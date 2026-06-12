Nghệ An ‘khai tử’ dự án khu du lịch 1.500 tỷ đồng của Cienco4

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư, có địa điểm tại xã Thanh An, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương cũ, nay thuộc xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An.



Lý do bãi bỏ là dự án đã được Sở Tài chính tỉnh Nghệ An chấm dứt các hoạt động liên quan, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Theo UBND tỉnh Nghệ An, sau khi dự án bị chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4, Điều 33, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau; đồng thời tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản nếu có khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.



Một góc khu vực Cầu Cau tại xã Hoa Quân, Nghệ An

Theo quy hoạch, Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau có quy mô diện tích gần 380ha, tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại hai xã Thanh An và Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Hoa Quân.



Giai đoạn 1 của dự án từng được dự kiến hoàn thành trong năm 2017 và toàn bộ dự án hoàn thành vào tháng 10/2022. Dự án khi đó được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn phát triển du lịch cho địa phương.



Tuy nhiên, sau hơn 9 năm, dự án vẫn không được triển khai. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới chỉ dừng ở việc trích đo, trích lục giai đoạn 1 với diện tích 25,8ha.



Qua các buổi làm việc với các sở, ngành, lãnh đạo UBND xã Hoa Quân cho rằng việc dự án chậm tiến độ kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đất đai, an ninh trật tự tại địa phương và tạo dư luận không tốt trong nhân dân.



Từ thực tế này, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét chấm dứt hoạt động dự án để có cơ sở thu hút nhà đầu tư mới.

Tác giả: Hoàng Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn