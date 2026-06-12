Hot girl đổi đời sau một đêm ở World Cup hơn 20 năm trước giờ ra sao

Năm 2018, Mina khiến mạng xã hội Hàn Quốc chú ý khi kết hôn với chồng kém mình 17 tuổi là ca sĩ Ryu Phillip. Trong chương trình Love Guru Season 2 của SBS Plus năm 2021, vợ chồng cô từng chia sẻ về chuyện tình lệch tuổi. Cả hai gặp nhau tại sinh nhật của một nghệ sĩ. Ban đầu, Ryu không biết nửa kia hơn mình tới 17 tuổi bởi cô trông rất trẻ. "Có thể vì Ryu Phillip lớn lên ở Mỹ nên không quá câu nệ, anh ấy chủ động ôm eo và làm quen với tôi", Mina kể.