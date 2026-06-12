Hot girl đổi đời sau một đêm ở World Cup hơn 20 năm trước giờ ra sao

Năm 2002, tại kỳ World Cup do Hàn Quốc và Nhật Bản cùng đăng cai, Sim Mina bất ngờ trở thành hiện tượng gây sốt toàn cầu khi lọt vào ống kính máy quay và xuất hiện trên loạt tờ báo lớn. Nữ cổ động viên thu hút ánh nhìn với khuôn mặt vẽ quốc kỳ Hàn Quốc, nụ cười tỏa nắng và thân hình bốc lửa. Chỉ sau một đêm, từ một vũ công không tên tuổi, Mina được cả giới giải trí để ý và mời gọi. Cô đổi đời khi được mời tham gia làm ca sĩ, bước chân vào Kpop. Ảnh: Alamy.
Sau 24 năm, Sim Mina (sinh năm 1972) vẫn được nhắc đến là "hot girl World Cup đời đầu" của Hàn Quốc. Ở tuổi 54, cô khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc lão hóa ngược, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.
Tranh thủ sức nóng thời điểm mới gây sốt tại World Cup, cô phát hành album đầu tay mang tên Rendezvous. Ca khúc nổi tiếng nhất của cô là Answer the Phone từng gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á, giúp cô được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ nữ mới xuất sắc nhất tại MAMA. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô không kéo dài lâu. Mina hiện tại chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung, trở thành influencer trong lĩnh vực thể hình.
Năm 2018, Mina khiến mạng xã hội Hàn Quốc chú ý khi kết hôn với chồng kém mình 17 tuổi là ca sĩ Ryu Phillip. Trong chương trình Love Guru Season 2 của SBS Plus năm 2021, vợ chồng cô từng chia sẻ về chuyện tình lệch tuổi. Cả hai gặp nhau tại sinh nhật của một nghệ sĩ. Ban đầu, Ryu không biết nửa kia hơn mình tới 17 tuổi bởi cô trông rất trẻ. "Có thể vì Ryu Phillip lớn lên ở Mỹ nên không quá câu nệ, anh ấy chủ động ôm eo và làm quen với tôi", Mina kể.
Sau 8 năm, cặp đôi đã chứng mình tình yêu bền chặt khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trên mạng. Vì khi kết hôn Mina đã ngoài 40 tuổi, cô rất khó sinh con. Cặp đôi đã thử thụ tinh ống nghiệm nhưng thất bại.
Không còn hoạt động nhiều trong showbiz, Mina tận hưởng cuộc sống thoải mái và thường xuyên đi du lịch. Trong chương trình "Trở lại huy hoàng năm 2024" nói rằng: "Tôi đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim thứ hai của cuộc đời bằng cách trình diễn các màn cover vũ đạo thần tượng trên nhiều nền tảng mạng xã hội".
"Nữ hoàng gợi cảm" một thời chăm chỉ tập gym để duy trì cơ bắp săn chắc. Cô cũng tập các môn tăng cường sự dẻo dai như pilates, múa cột, múa vòng. Người đẹp 7X khiến được ngưỡng mộ khi khoe eo phẳng, thân hình đẹp chuẩn đáng mơ ước.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn