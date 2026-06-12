Nghệ An: Kiểm tra Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ người cách mạng kiên trung Hồ Tùng Mậu

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Trịnh Thắng

Rà soát tiến độ, hoàn thiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích Hồ Tùng Mậu



Chiều 11/6, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh.



Những ngày này, không khí thi công, chỉnh trang tại khu di tích và khu mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện các phần việc còn lại, từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan môi trường đến các hạng mục phụ trợ nhằm bảo đảm công trình đạt chất lượng cao nhất trước thời điểm khánh thành.



Qua kiểm tra thực địa, các hạng mục chính của dự án cơ bản đã hoàn thành theo thiết kế được phê duyệt. Khuôn viên di tích được chỉnh trang khang trang, đồng bộ; hệ thống cây xanh, thảm cỏ, đường nội bộ và các công trình phụ trợ được đầu tư bài bản, tạo nên không gian trang nghiêm, hài hòa với giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.





Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thắp hương tri ân đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Trịnh Thắng

Bên cạnh việc hoàn thiện công trình, các đơn vị liên quan cũng đang tập trung xây dựng phương án tổ chức lễ khánh thành, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, an toàn về an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy và công tác đón tiếp đại biểu. Các phương án phân công nhiệm vụ, kịch bản chương trình, công tác tuyên truyền, khánh tiết được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, tương xứng với ý nghĩa của công trình.



Công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung



Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.



Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, tinh thần kiên cường và những cống hiến của đồng chí đã trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.





Đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Tư liệu

Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích và khu mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di sản lịch sử cách mạng; đồng thời tạo thêm địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống các di tích lịch sử trên địa bàn, góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của Nhân dân và du khách.



Theo kế hoạch, ngày 14/6, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2026); khánh thành Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu; đồng thời, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.



Kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai dự án cũng như công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện những phần việc còn lại; chú trọng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, công tác lễ tân, khánh tiết và các điều kiện phục vụ đại biểu, Nhân dân về dự lễ.



Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Tổng Thanh tra đầu tiên của Nhà nước Việt Nam



Đồng chí Hồ Tùng Mậu (1896 - 1951), tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Kế thừa chí khí của gia đình và quê hương, năm 1920, đồng chí ra nước ngoài hoạt động cách mạng, tham gia thành lập Tâm Tâm xã và sớm trở thành một trong những hạt nhân của phong trào cách mạng Việt Nam ở nước ngoài.



Từ năm 1924, khi Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Quảng Châu (Trung Quốc), đồng chí Hồ Tùng Mậu là người học trò xuất sắc, cộng sự tin cậy, trực tiếp tham gia tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, xuất bản báo Thanh niên và phát triển Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1930, đồng chí giữ vai trò thư ký Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất.





Bác Hồ (ngồi đầu tiên, từ phải sang) chụp ảnh cùng một số Ủy viên Trung ương Đảng khóa II (năm 1951) tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đồng chí Hồ Tùng Mậu đứng thứ tư, từ phải sang. Ảnh: Tư liệu

Bị thực dân Pháp bắt giam và kết án tù chung thân, trải qua nhiều nhà tù khắc nghiệt từ năm 1933 đến năm 1941, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, biến nhà tù thành nơi giáo dục lý tưởng cách mạng. Sau khi được trả tự do, đồng chí tiếp tục hoạt động, góp phần chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945.



Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Chính phủ. Ngày 18/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra Chính phủ và cử đồng chí Hồ Tùng Mậu làm Tổng Thanh tra đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



Ngày 23/7/1951, trên đường công tác vào Liên khu IV, đồng chí anh dũng hy sinh. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã để lại tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần kiên trung và sự cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn