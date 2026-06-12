Tai nạn trên Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, người đi xe đạp chết thương tâm

Sáng 12-6, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, một xe đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.



Khi đến Km981+300 Quốc lộ 1 (luồng bên phải), thuộc xã Thăng Điền, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy và một xe đạp đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe đạp tử vong tại chỗ. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.



Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo ghi nhận, đoạn đường xảy ra tai nạn là tuyến thẳng, có 4 làn xe cơ giới, được lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông, nằm ngoài khu vực đông dân cư và không bố trí làn đường dành riêng cho phương tiện thô sơ.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động