Hàn Quốc lội ngược dòng ấn tượng trước Cộng hòa Séc

Đội tuyển Hàn Quốc (áo đỏ) giành 3 điểm đầu tiên tại bảng A. (Ảnh: FIFA)

Bàn thắng Cộng hòa Séc: Krejci (59') Hàn Quốc: In Beom (67'), Hyeon-Gyu (80') Đội hình ra sân

Cộng hòa Séc: Kovar, Chaloupek, Coufal, Hranac, Krejci, Provod, Sojka, Soucek, Sulc, Zeleny, Schick. Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Lee Gi Hyuk, Kim Min Jae, Lee Han Beom, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Paik Seung Ho, Lee Tae Seok, Lee Kang In, Lee Jae Sung, Son Heung Min.

Bước vào trận đấu, đội tuyển Hàn Quốc tung ra đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao như Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae hay Hwang In-beom. Trước đối thủ được đánh giá giàu thể lực và tổ chức tốt như Cộng hòa Séc, đại diện xứ kim chi chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, Hàn Quốc là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 14, Lee Kang In tung cú sút xa uy lực bằng chân trái buộc thủ thành Cộng hòa Séc phải bay người cứu thua. Những phút cuối hiệp đấu, Son Heung-min liên tiếp có cơ hội thuận lợi nhưng chưa thể tận dụng thành công để mở tỷ số cho đội bóng châu Á.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn duy trì sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, khi hàng công chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung-bo bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 59. Từ tình huống ném biên mạnh bên cánh phải của Vladimir Coufal, Ladislav Krejci bật cao đánh đầu chuẩn xác tung lưới Hàn Quốc, đưa Cộng hòa Séc vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dội “gáo nước lạnh”, Hàn Quốc không hề nao núng mà tiếp tục gia tăng sức ép. Những nỗ lực của đại diện châu Á được đền đáp ở phút 67. Từ đường chuyền của Lee Kang-in, Hwang In-beom xử lý bình tĩnh, loại bỏ sự truy cản của thủ môn Kovar cùng trung vệ Hranac trước khi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sau bàn gỡ, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Hàn Quốc. Phút 80, cầu thủ vào sân thay người Oh Hyeon-gyu trở thành người hùng khi băng cắt dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 cho đại diện châu Á.

Trong những phút còn lại, Cộng hòa Séc nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu tập trung của Hàn Quốc.

Chiến thắng 2-1 giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại bảng A World Cup 2026, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với đồng chủ nhà Mexico ở lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, Cộng hòa Séc sẽ chạm trán Nam Phi với mục tiêu tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại giải đấu năm nay.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nhandan.vn