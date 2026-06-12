Thí sinh Nghệ An phấn khởi sau bài thi tự chọn, nhiều em tự tin đạt điểm cao

Kết thúc bài thi tổ hợp tự chọn sáng 12/6 – cũng là buổi thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 – nhiều thí sinh tại Nghệ An rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy, đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức, sát với chương trình ôn luyện, có sự phân hóa nhất định nhưng vẫn nằm trong khả năng làm bài của học sinh.

Các em học sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn tự chọn.

Hoàn thành bài thi tự chọn, em Hà Cao Anh, thí sinh thi tại Điểm thi Trường THPT Kim Liên cho biết: "Đề thi môn Lịch sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có phần 'dễ thở' hơn so với đề năm ngoái. Học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa cũng như một số câu liên hệ thực tế sẽ làm trọn vẹn và có thể đạt được mức điểm 8 trở lên. Còn một số câu cuối mang tính vận dụng đòi hỏi tư duy tốt mới có thể giành điểm 9, 10. Em khá hài lòng với phần thi của mình".

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Minh Hồng, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu lựa chọn 2 môn Vật lí và Hóa học. "Bài thi có các dạng cấu cúc cơ bản và nâng cao theo kiểu phân hóa học sinh. Em hy vọng sẽ đạt trên 8 điểm ở cả hai môn Vật lí và Hóa học. Với bài thi Ngữ văn và Toán hôm qua, em cũng khá tự tin. Bây giờ em nghỉ ngơi chờ kết quả thi xem có đậu ngành học mình yêu thích không", Minh Hồng chia sẻ.

Đỗ Minh Bảo, học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dự thi 2 môn Vật lí và Hóa học. Thí sinh này cho rằng, đề thi cả 2 môn này đều khó hơn các đề thi thử mình đã làm trước đó. Trong đó, môn Vật lí năm nay đề ra khá nặng về lý thuyết, chiếm tới khoảng 50% đề bài, nhưng không chỉ kiểm tra kiến thức học thuộc, mà cần phải hiểu được bản chất Vật lí. Còn môn Hóa học đề ứng dụng tính toán cực kỳ nặng. Tuy nhiên, Minh Bảo vẫn hoàn thành tốt bài thi của mình và kỳ vọng sẽ đạt điểm cao.

Nhiều em học sinh tự tin mình đạt điểm 8 trở lên môn tổ hợp.

Ghi nhận ở điểm thi Trường THPT Thái Hoà, các em học sinh rời phòng thi môn Tổ hợp với tâm lý khá thoải mái. Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm khá trở lên. Em Nguyễn Tuấn Hải, thí sinh điểm thi này dự thi Vật lí và Tiếng Anh. Tuấn Hải nhận định môn Tiếng Anh có độ khó cao hơn so với kỳ vọng. Dù vậy, em vẫn hoàn thành khá tốt bài thi. Còn với đề Vật lí phù hợp hơn dự đoán, các câu hỏi cơ bản và vận dụng được sắp xếp hợp lý nên em làm bài khá tốt. Em tự tin mình đặt điểm khá trở lên", Hải chia sẻ.

Phụ huynh lo lắng chờ con ra khỏi phòng thi.

Còn em Nguyễn Lê Hải Minh, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho biết: "Lịch sử và Địa lí đều là những môn em yêu thích nên khá tự tin về phần thi của mình. Theo em đề thi không quá khó và bám sát kiến thức đã học. Em hy vọng có thể đạt cao ở cả hai môn".

Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh Nghệ An bày tỏ sự nhẹ nhõm và kỳ vọng đạt được kết quả khả quan sau thời gian dài nỗ lực ôn luyện.

Theo thông tin từ hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An, môn thi thứ ba (các môn tự chọn), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 41532. Tổng số thí sinh vắng thi không có lý do: 101; Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn