Giải châu Á: Indonesia và Malaysia nhận tin dữ từ ban tổ chức, U23 Việt Nam giữ vững tấm vé tham dự

Theo một số trang báo quốc tế, ban tổ chức Asiad 2026 có ý định gỡ bỏ hạn chế và mở rộng đăng ký 2 môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Tuy nhiên, mới đây Ủy ban Olympic châu Á đã phủ nhận thông tin này.

Trang CNN Indonesia cho biết, ban tổ chức đã gửi email khẳng định lại một lần nữa quy định cho 2 môn bóng đá tại Asiad 2026. Cụ thể, môn bóng đá nam lấy 16 đội vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026. Còn môn bóng đá nữ lấy 12 đội góp mặt tại Asian Cup nữ 2026.

Với cách lựa chọn nói trên, khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam có đại diện ở cả 2 môn bóng đá thuộc Asiad. Môn bóng đá nam có thêm U23 Thái Lan. Còn môn bóng đá nữ có thêm Philippines.

U23 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2026

Những liên đoàn từng bày tỏ mong muốn cử đội U23 đến Asiad như Malaysia hay Indonesia đều ngậm ngùi "vỡ mộng". Trước đó, LĐBĐ Indonesia từng tiết lộ đã gửi cả danh sách đăng ký sơ bộ lẫn đơn đề nghị tham dự tới LĐBĐ châu Á.

Với riêng U23 Việt Nam, Asiad 2026 được coi là cơ hội thử sức dành cho lứa cầu thủ kế cận. Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ mang đội hình U21 đến giải đấu và không sử dụng tới 3 suất dành cho cầu thủ trên 23 tuổi. Asiad 2026 sẽ diễn ra tại Aichi – Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 14/9.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại môn bóng đá nam Asiad là lọt vào bán kết năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ở giải đấu gần nhất năm 2023, U23 Việt Nam cũng chủ động trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ và không đưa vào sân những cái tên quá 23 tuổi. Dù không thể tiến xa, những kinh nghiệm thu được đã giúp nhiều cái tên trong số đó trưởng thành hơn và sau này góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành loạt thành tích ấn tượng như vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và HCĐ U23 châu Á.

