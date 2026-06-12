World Cup 2026 mở màn bằng trận cầu 3 thẻ đỏ

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả nhà, Mexico nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Chỉ sau 5 phút thi đấu, Raul Jimenez đã khiến hàng thủ Nam Phi chao đảo với cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ thành Ronwen Williams xuất sắc cứu thua.

Tuy nhiên, đội khách không thể đứng vững lâu hơn. Phút thứ 9, sai lầm trong pha xử lý của Yaya Sithole đã mở ra cơ hội cho Julian Quinones. Tiền đạo của Mexico không bỏ lỡ thời cơ khi tung cú sút chính xác xuyên qua hai chân thủ môn để ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026. Đây cũng là bàn mở tỷ số sớm nhất tại một kỳ World Cup kể từ pha lập công của Philipp Lahm cho Đức ở giải đấu năm 2006.

Mexico chơi áp đảo trước Nam Phi.

Sau bàn thắng, Mexico hoàn toàn kiểm soát thế trận. Quinones tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công, trong khi Roberto Alvarado liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Nam Phi. Trước khi hiệp một khép lại, Quinones còn một lần đưa bóng dội cột trong sự tiếc nuối của khán giả chủ nhà.



Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai khi Sithole nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 49 sau pha phạm lỗi với Brian Gutierrez trong tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Chơi hơn người, Mexico càng dễ dàng áp đặt thế trận và đến phút 67, Raul Jimenez ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại các vòng chung kết World Cup sau đường kiến tạo thuận lợi của Alvarado.

Jimenez chốt hạ trận đấu.

Những phút cuối chứng kiến thêm nhiều diễn biến căng thẳng khi Themba Zwane của Nam Phi và Cesar Montes bên phía Mexico lần lượt bị truất quyền thi đấu. Dẫu vậy, điều đó không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc khi Mexico bảo toàn chiến thắng 2-0.

Ba điểm trọn vẹn giúp "El Tri" tạo lợi thế lớn tại bảng A, đồng thời nối dài chuỗi bất bại ở các trận mở màn World Cup lên 8 trận, gồm 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng tiến sâu của đội chủ nhà tại giải đấu năm nay.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn