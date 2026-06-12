UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, vị trí thực hiện điều chỉnh tại khu vực bùng binh Hải Quan (phía Bắc đường Lê Hồng Phong), phường Trường Vinh với diện tích khu đất khoảng 7,0ha. Phía Bắc giáp đường Dương Văn Nga; phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong; phía Đông giáp Đại lộ Lê Nin; phía Tây giáp đường Trần Huy Liễu.



Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất (theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ) khu đất tại khu vực bùng binh Hải Quan (phía Bắc đường Lê Hồng Phong), phường Trường Vinh (diện tích 7,0ha) từ đất công cộng sang đất hỗn hợp (Thương mại dịch vụ, nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh...).



Về cơ bản việc điều chỉnh cục bộ sử dụng đất không làm ảnh hưởng và thay đổi nhiều về hạ tầng kỹ thuật. Việc điều chỉnh cục bộ thay đổi tính toán thêm cho khu nhà ở cao tầng khoảng 10.500 người. Quy hoạch giao thông giữ nguyên theo quy hoạch được phê duyệt. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật giữ nguyên theo quy hoạch được phê duyệt.



Quy hoạch cấp điện giữ nguyên mạng lưới điện theo quy hoạch được phê duyệt; tiêu chuẩn 50 w/m2; điều chỉnh tăng công suất thiết kế cho khu vực từ 10.850 kW lên 34.822 kW.



Quy hoạch thông tin liên lạc giữ nguyên mạng lưới thông tin liên lạc theo quy hoạch được phê duyệt; điều chỉnh tăng số thuê bao cho khu vực từ 13.950 thuê bao lên khoảng 23.725 thuê bao.



Quy hoạch cấp nước giữ nguyên mạng lưới cấp nước theo quy hoạch được phê duyệt; tiêu chuẩn 200 l/ng.đêm, dịch vụ công cộng 5 l/m2 sàn; điều chỉnh tăng công suất cho khu vực từ 1.550 m3/ng.đêm lên 5.050 m3/ng.đêm.



Quy hoạch hệ thống thoát nước thải giữ nguyên mạng lưới thoát nước thải theo quy hoạch được phê duyệt; tỷ lệ thu gom nước thải đạt 100%; điều chỉnh tăng công suất cho khu vực VII 15 từ 2.886 m3/ng.đêm lên 6.189 m3/ng.đêm. Quy hoạch nghĩa trang và rác thải giữ nguyên theo quy hoạch được phê duyệt.



Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cập nhật, thể hiện đầy đủ các nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh; tổ chức công bố, công khai hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Vinh, nghiên cứu điều chỉnh chức năng các khu đất cơ quan hành chính cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan để đảm bảo thống nhất với các định hướng phát triển mới cho đô thị.



Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung nêu trên theo quy định; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với nội dung điều chỉnh quy hoạch chung được phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.



Giao UBND phường Trường Vinh và các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Vinh được phê duyệt tại Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện; thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.



Các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này được thực hiện theo nội dung được phê duyệt; các nội dung còn lại tiếp tục thực hiện theo Quy hoạch chung thành phố Vinh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.





Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn