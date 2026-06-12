Apple úp mở về iPhone gập

Màn hình khóa của iOS 27 với Siri AI. Ảnh: Apple.

iOS 27 và các bản cập nhật phần mềm tại WWDC 2026 đã hé lộ một số chi tiết về iPhone màn hình gập. Dựa trên tin đồn, Apple nhiều khả năng giới thiệu thiết bị vào tháng 9, giá khởi điểm 2.000 USD. Sản phẩm dự kiến cạnh tranh những model từ Samsung và một số đối thủ.

Các file ẩn trong bản thử nghiệm Developer Beta 1 của iOS 27, được nhóm nghiên cứu phần mềm M1Astra phân tích, xuất hiện chuỗi mã giúp xác định thiết bị đang gập hay mở.

Nhóm nghiên cứu phát hiện cơ chế nội bộ mang tên "foldState", cùng các mục mang nhãn "mechanicalAngleDegrees" và "angleDegrees". Điều đó cho thấy hệ điều hành có khả năng xác định góc mở bản lề vật lý. Theo 9to5Mac, những đoạn mã này không xuất hiện trong iOS 26.

Dấu hiệu từ công cụ sửa chữa màn hình cũng gợi ý đến iPhone gập. Trên iOS 27, phần mềm này đề cập đến màn hình phụ, lớp kính bảo vệ thứ 2 và 2 cảm biến ánh sáng bổ sung.

Theo Bloomberg, một số tính năng mới của iOS 27 cho người dùng phổ thông cũng khá phù hợp với cách sử dụng điện thoại gập.

Ví dụ, widget trên màn hình chính có thể mở rộng kích thước, cho phép các ứng dụng như Music, News hay Weather chiếm toàn bộ màn hình. Theo suy đoán, thay đổi này có thể hữu ích trên iPhone gập, bởi kích thước lớn giúp hiển thị 2 trang màn hình cùng lúc.

Đoạn mã gợi ý đến trạng thái gập và đếm số màn hình trên iOS 27. Ảnh: @samhenrigold/X.

Trên macOS 27 Golden Gate, Apple cập nhật tính năng iPhone Mirroring. Người dùng có thể chỉnh kích thước cửa sổ, mở rộng không gian để chuyển sang bố cục iPad.

Trước đó, Bloomberg đưa tin iPhone màn hình gập sẽ có giao diện giống iPad, gồm thanh menu bên trái và chạy song song 2 ứng dụng. Điều này giúp cải thiện khả năng hoạt động đa nhiệm, tận dụng kích thước màn hình lớn.

Trong phiên chia sẻ Platforms State of the Union cho lập trình viên, Apple cũng nhấn mạnh khái niệm ứng dụng thích ứng. Ý tưởng này giúp nhà phát triển thiết kế phần mềm hoạt động trên nhiều kích thước và tỷ lệ màn hình.

"Thay vì chỉ thiết kế cho từng thiết bị theo hướng dẫn cụ thể, giờ đây bạn có thể thiết kế phục vụ các kích thước, tỷ lệ linh hoạt", công ty cho biết và khuyến khích lập trình viên ứng dụng ý tưởng mới.

macOS 27 cho phép chỉnh kích thước cửa sổ khi sử dụng iPhone Mirroring. Ảnh: 9to5Mac.

Theo MacRumors, hãng cũng ra mắt bộ giả lập iOS và tính năng Previews có thể thay đổi kích thước trong Xcode. Nhà phân tích Mark Gurman cho rằng những dấu hiệu trên chứng tỏ hệ điều hành đã sẵn sàng hoạt động trên thiết bị phần cứng mới.

Một số mã trong iOS 27 cũng gợi ý các sản phẩm trang bị camera đang được phát triển, gồm AirPods và kính thông minh. Trong khi đó, visionOS 27 hỗ trợ nhận diện và phân tích vật thể xung quanh người dùng, ngụ ý về kế hoạch xây dựng thiết bị đeo thông minh của Apple.

iPhone màn hình gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra. Thiết bị dự kiến có màn hình ngoài 5,5 inch, màn hình trong 7,8 inch. Những tính năng nổi bật khác gồm cảm biến vân tay Touch ID, khung titan, bản lề kim loại lỏng, 2 camera sau, chip xử lý A20 và modem mạng C2.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn