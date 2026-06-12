Cầu thủ 17 tuổi phá kỷ lục World Cup

Mora ghi dấu ấn.

Trong trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi tại World Cup 2026 rạng sáng 12/6, HLV Javier Aguirre trao cơ hội cho Mora khi tung anh vào sân ở phút 65 thay cho Brian Gutiérrez. Chỉ với lần xuất hiện này, tiền vệ trẻ đã chính thức phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt gần một thế kỷ của Manuel Rosas, người trước đó là cầu thủ Mexico trẻ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ World Cup 1930 ở Uruguay.

Trong khoảng 24 phút có mặt trên sân, Mora thi đấu năng nổ với 21 lần chạm bóng, thực hiện thành công 1 pha qua người và có 2 lần thu hồi bóng thành công.

Mora sinh ngày 14/10/2008 tại Tuxtla Gutierrez, bang Chiapas. Ở tuổi 17, anh đã có tên trong danh sách dự World Cup 2026 của đội tuyển Mexico. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho quá trình phát triển vượt bậc của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Tijuana.

Mora chơi năng nổ trước Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Sự nghiệp của Mora thăng tiến với tốc độ đáng kinh ngạc. Anh ra mắt đội một Tijuana trước khi bước sang tuổi 16 và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng sự chững chạc hiếm thấy so với độ tuổi. Những phẩm chất đó giúp Mora lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Trước khi chạm tới sân khấu World Cup, Mora cũng ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Mexico khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Mexico hiện nay.

Không chỉ gây chú ý trong nước, Mora còn nhận được sự đánh giá cao từ FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã đưa tiền vệ này vào nhóm những gương mặt triển vọng đáng xem nhất tại World Cup 2026.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn