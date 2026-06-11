AVC Cup 2026: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé bán kết

Sau hai ngày nghỉ ngơi và có những điều chỉnh cần thiết cả về chiến thuật lẫn nhân sự, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ tư vòng loại bảng B gặp Iran với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp vào bán kết.

Iran về thực tế không mạnh bằng Indonesia, đối thủ mà tuyển Việt Nam phải cần đến 5 ván mới khuất phục được ở lượt đấu thứ ba. Tuy nhiên, lợi thế về hình thể, sức mạnh cùng ý chí chiến đấu kiên cường giúp đội bóng vùng Tây Á trở nên nguy hiểm hơn.

Iran thi đấu đầy quyết tâm, gậy rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự điều chỉnh đáng chú ý khi đẩy đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy sang thi đấu ở vị trí đối chuyền, trong khi vai trò chủ công được giao cho bộ đôi Đinh Thúy và Vi Quỳnh. Sự thay đổi này giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong tấn công, dù vẫn còn tồn tại những vấn đề ở khâu bước một. Iran bám đuổi tỉ số kiên cường và phải đến cuối ván một, sự ổn định trong khâu tấn công và khả năng chắn bóng hiệu quả mới giúp tuyển Việt Nam giành phần thắng 25-19.

Thanh Thúy (3) giữ vai trò tấn công chủ lực của tuyển Việt Nam

Sang ván hai, thế trận tiếp tục giằng co. Tuyển Việt Nam vẫn còn mắc nhiều lỗi ở bước một, phối hợp chưa thật sự ăn ý, thậm chí phải rượt đuổi điểm số trước khi bật lên ở cuối hiệp để tiếp tục thắng điểm 25-20.

Ván thứ ba diễn ra vô cùng căng thẳng, nhất là khi Iran kiên cường gỡ hòa ở điểm số 24-24, đẩy nhà đương kim vô địch Việt Nam vào thế lúng túng. Ở thời điểm nghiệt ngã này, chỉ có bản lĩnh và kinh nghiệm mới giúp các cầu thủ Việt Nam vượt lên, khép lại ván đấu bằng điểm số nghẹt thở 27-25, mang về chiến thắng chung cuộc 3-0.

Chiến thắng nhọc nhằn đưa tuyển Việt Nam vào bán kết

Với thắng lợi này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức giành quyền vào bán kết AVC Women's Cup 2026 và sẽ tranh ngôi nhất nhì bảng với Kazakhstan ở lượt trận cuối ngày 12-6. Đây được đánh giá là thử thách lớn nhất của đội đương kim vô địch, trước khi tính toán đến việc đối đầu cùng các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc hay chủ nhà Philippines ở bán kết.

Tác giả: Đào Tùng - Ảnh: AVC

Nguồn tin: Báo Người Lao động