Dùng kiếm chém cha ruột, ném 'bom xăng' vào nhà khiến cán bộ công an bị bỏng

Đỗ Văn Tĩnh, người dùng kiếm chém cha ruột, ném chai xăng đang cháy vào nhà khiến cán bộ công an bị bỏng

Ngày 12-6, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Văn Tĩnh (27 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trước đó ngày 11-6, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Tĩnh mang theo kiếm và xăng đến nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc.

Tại đây Tĩnh châm lửa đốt chai chứa xăng ném vào hiên nhà, sau đó dùng kiếm chém cha của mình gây thương tích ở cẳng tay trái.

Hành vi của Tĩnh được người dân cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tuy nhiên sau khi rời khỏi hiện trường, Tĩnh tiếp tục chuẩn bị 2 chai nhựa chứa xăng (có gắn giẻ vải làm ngòi cháy) rồi quay trở lại nhà ông Mốc.

Thời điểm này tổ công tác Công an phường Quảng Phú đang tiến hành ghi nhận vụ việc, lập biên bản, thu giữ các đồ vật liên quan.

Mặc dù nhận thức rõ lực lượng công an đang thực hiện nhiệm vụ, Tĩnh vẫn châm lửa, liên tiếp ném 2 chai xăng đang cháy về phía tổ công tác cùng những người có mặt tại hiện trường.

Hành vi liều lĩnh, coi thường pháp luật của Tĩnh đã khiến ông Đoàn Ngọc Đào, cán bộ Công an phường Quảng Phú bị bỏng vùng mặt, tổn thương giác mạc phải đưa đi cấp cứu, ông Mốc bị bỏng vùng vai, chân.

Ngay sau đó lực lượng công an đã khẩn trương khống chế, bắt giữ Tĩnh tại hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tĩnh về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Tang vật liên quan vụ việc gồm 2 chai nhựa chứa xăng gắn giẻ vải làm ngòi cháy, 1 thanh kiếm được thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: tuoitre.vn