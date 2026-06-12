Tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Quang cảnh hội nghị

Có 1.305.311 thửa đất được cập nhật cơ sở dữ liệu, tăng 81.989 thửa so với Kế hoạch số 290 của tỉnh





Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo

Tính đến ngày 11/6/2026, trên địa bàn tỉnh đã có 1.305.311 thửa đất được cập nhật cơ sở dữ liệu, tăng 81.989 thửa so với Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh. Trong đó, nhóm 1 bao gồm các thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và bảo đảm tiêu chuẩn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống là 636.733 thửa, tăng 33.663 thửa so với Kế hoạch số 290. Nhóm 2 gồm các thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa đạt chuẩn đúng, đủ, sạch, sống là 668.578 thửa, tăng 48.326 thửa so với Kế hoạch số 290.



Bên cạnh đó, tổng số thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu là 2.910.555 thửa, chủ yếu thuộc diện đất do UBND cấp xã quản lý nhưng chưa kê khai đăng ký, đất nông nghiệp được đo đạc lại đang lập hồ sơ địa chính... UBND cấp xã hiện đang tiến hành rà soát lập danh sách, thông báo cho chủ sử dụng đất để kê khai, thực hiện quy trình đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, chuyển cho đơn vị thi công phục vụ công tác xây dựng dữ liệu.





Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh

Trong công tác lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính, các đơn vị đang tiến hành lập và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật - dự toán đo vẽ lại bản đồ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại khu vực 13 xã cũ thuộc huyện Anh Sơn cũ, lập mới cho khu vực 04 xã cũ thuộc huyện Yên Thành cũ. Các đơn vị cũng đang lập, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật - dự toán chỉnh lý bản đồ địa chính cho khu vực thị trấn Anh Sơn cũ và thị trấn Kim Sơn cũ (thuộc huyện Quế Phong cũ). Đồng thời, các thủ tục chấm dứt hợp đồng đang được thực hiện để lập, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật - dự toán cho khu vực 03 xã cũ thuộc huyện Đô Lương cũ và 09 xã cũ thuộc huyện Tân Kỳ cũ.



Đối với việc lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cơ quan chức năng đang lập thiết kế kỹ thuật - dự toán chỉnh lý, bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại khu vực 68 đơn vị cấp xã trước đây từng thực hiện dự án VILG, nay bổ sung và chỉnh lý sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nội dung này được thực hiện đồng thời giữa việc lập thiết kế kỹ thuật - dự toán và giao Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức thực hiện.



Hiện tỉnh đang thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hạ tầng, phần mềm và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đất đai.





Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tình hình cập nhật, số hoá dữ liệu hồ sơ về đất đai

Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc Nguyễn Huy Hoàng báo cáo tiến độ thực hiện cập nhật dữ liệu đất đai tại địa bàn

Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn nhiều xã, phường chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ này; chưa nắm được tổng số thửa đất trên địa bàn, số thửa đất theo từng loại đất, số thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo từng loại đất, số thửa đất do UBND xã, phường quản lý sử dụng; còn lúng túng trong việc thu thập hồ sơ địa chính đã lập qua các thời kỳ và lập danh sách các thửa đất cần thu thập thông tin từ người dân theo từng khối/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố... Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp được Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt hàng nhiệm vụ cũng triển khai xuống địa phương chậm, chưa hỗ trợ được nhiều cho các địa phương, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nguy cơ cao không hoàn thành được nhiệm vụ theo kế hoạch được Trung ương giao.



Khẩn trương hoàn thành việc lập danh sách các thửa đất theo từng loại đất trước ngày 19/6





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh thẳng thắn đánh giá kết quả triển khai công việc ban đầu còn rất hạn chế, cả hệ thống chính trị chưa thực sự quyết liệt, quan tâm. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngay thông báo kết luận trong ngày để làm căn cứ triển khai.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phải cụ thể hóa kế hoạch vào nhiệm vụ thực hiện hàng tháng, trực tiếp xuống tận cơ sở chỉ đạo, giải quyết kịp thời vướng mắc hoặc báo cáo tỉnh nếu vượt thẩm quyền; trước 15 giờ ngày thứ Năm hàng tuần gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.



Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về việc thực hiện bộ đăng ký đất đai toàn tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để người dân biết và chủ động phối hợp, đồng thời có thể áp dụng biện pháp mạnh như không cho giao dịch nếu không đăng ký để nâng cao hiệu quả.



UBND các xã, phường tập trung cao độ để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, khẩn trương kiện toàn lại Ban chỉ đạo trước ngày 15/6 do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến tận các xóm, thôn, bản. Khẩn trương hoàn thành việc lập danh sách các thửa đất theo từng loại đất trước ngày 19/6.



Cùng với đó, các địa phương phải tập trung cao độ cho việc đăng ký đất đai đối với toàn bộ thửa đất do xã quản lý ở mức độ 3 để chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ký số và tích hợp lên hệ thống trước ngày 30/6. Cấp xã cũng phải phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Văn phòng đất đai để bổ sung, hoàn thiện dữ liệu cho danh sách thửa đất thuộc nhóm 2 nhằm đưa lên nhóm 1 theo đúng khối lượng và tiến độ của Kế hoạch số 290 đề ra, hoàn thành trước ngày 30/6.



Để thực hiện kịp tiến độ đối với khối lượng công việc lớn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường cần huy động thêm lực lượng, tích cực phối hợp với các đơn vị để tổ chức thu thập, sao quét Giấy chứng nhận theo danh sách các thửa đất theo từng loại đất. Nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo tuần; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh có văn bản phê bình các xã, phường không chấp hành chế độ báo cáo tuần.



Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp được đặt hàng tập trung lực lượng có chuyên môn nghiệp vụ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường phối hợp, hỗ trợ các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các xã phường để đẩy nhanh tiến độ; tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.





Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn