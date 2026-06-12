Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh áp lực 3 bài đọc, giáo viên nói cần suy luận tốt

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Thi sinh nhận xét đề tiếng Anh: 3 bài đọc gây áp lực thời gian

Thí sinh Vĩnh Trọng (Trường THPT Lê Quý Đôn), dự thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa, TP.HCM), nhận xét đề tiếng Anh năm nay có tính phân hóa rõ, đặc biệt ở kỹ năng đọc hiểu.

Theo Trọng, đề thi có 3 bài đọc trong thời gian làm bài 50 phút, gây áp lực về thời gian và yêu cầu thí sinh phải có nền tảng ngữ pháp, đọc hiểu vững. Một số câu không quá khó nhưng dễ gây nhầm lẫn nếu không đọc kỹ hoặc chưa chắc kiến thức.

Thí sinh kết thúc ngày thi cuối cùng tại điểm thi THCS Nguyễn Gia Thiều, phường Tân Hòa, TP.HCM sáng 12-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nam thí sinh cho biết phần từ vựng ở mức vừa phải, phù hợp học sinh lớp 12. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi yêu cầu hiểu ngữ cảnh và suy luận nên cần thời gian phân tích trước khi chọn đáp án. Trọng khá hài lòng với bài làm, kỳ vọng đạt khoảng 80% số điểm và dự định dùng kết quả để xét tuyển vào ngành văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tiến Dũng (Trường THPT Trần Cao Vân, TP.HCM) nhận định đề tiếng Anh vừa sức. Các câu 30-40 đòi hỏi khả năng dịch tốt hơn, trong khi đoạn văn năm nay ngắn nhưng có thuật ngữ chuyên ngành. Phần đọc điền và từ vựng không đánh đố, câu đồng nghĩa và trái nghĩa dễ hơn năm ngoái. Dũng làm được khoảng 80% bài và tự tin đạt 7,5-8 điểm.

Thí sinh Nguyễn Đặng Phương Vy, Trường THPT An Khánh (TP Cần Thơ) đánh giá môn tiếng Anh khó, có nhiều từ mới, đọc khó hiểu. Các kiến thức đa số trong chương trình lớp 12, học bài kỹ có thể được 7 điểm hơn.

Thí sinh Nguyễn Đặng Phương Vy trao đổi đề với các bạn sau giờ thi môn sử và tiếng Anh tại hội đồng thi THPT An Khánh TP Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại An Giang hoàn thành bài thi trong tâm thế vừa vui vừa lo, nhiều em đánh giá đề có tính phân hóa cao ở các môn.

Em Nguyễn Nhật Trường, học sinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (phường Rạch Giá), nhận xét đề tiếng Anh năm nay khó ở phần đọc hiểu với nhiều từ vựng mới, gây mất thời gian làm bài. Dù vậy, nếu nắm vững từ vựng, em cho rằng có thể đạt khoảng 7-8 điểm.

Còn Đỗ Quang Hưng, lớp 12A10, Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh), chia sẻ dù từng đạt 10 điểm trong kỳ thi thử môn tiếng Anh nhưng đề thi chính thức năm nay khó hơn do xuất hiện dạng câu hỏi mới yêu cầu tìm tiêu đề phù hợp cho đoạn văn.

Theo Hưng, 12 câu đầu có tính phân hóa khá rõ, nếu đọc không kỹ rất dễ mất điểm. Phần đọc hiểu đòi hỏi khả năng tư duy và vốn từ vựng tốt, trong khi các câu hỏi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa cũng khá khó vì xuất hiện nhiều từ ngữ lạ.

Giáo viên: thí sinh phải suy luận tốt mới đạt điểm cao

Đề tiếng Anh năm nay được một giáo viên THPT tại phường Sài Gòn (TP.HCM) đánh giá cân bằng giữa kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phân tích.

Theo giáo viên này, các chủ đề trong đề thi bám sát thực tế như đời sống, giáo dục và phù hợp chương trình GDPT 2018, tương tự đề minh họa của Bộ GD-ĐT.

Phần điền từ có mức độ phân hóa rõ, đòi hỏi thí sinh hiểu hàm ý câu và ngữ cảnh thay vì chỉ nắm nghĩa đơn thuần. Phần đọc hiểu sử dụng các khái niệm trừu tượng, quen chủ đề nhưng nhiều từ vựng khó, yêu cầu vốn từ tốt cùng khả năng suy luận logic để đạt điểm cao 9-10.

Cô Xuân Lan, giáo viên luyện thi tiếng Anh tại một trung tâm trên đường Lý Tự Trọng (TP.HCM), nhận xét đề thi không có dạng bài mới nhưng yêu cầu tư duy tăng rõ rệt, đặc biệt ở phần đọc hiểu và xử lý ngữ cảnh.

Theo cô Lan, thí sinh cần nắm vững các chủ điểm ngữ pháp nền tảng như thì, thể giả định và từ loại, đồng thời vận dụng linh hoạt trong ngữ cảnh thực tế. Các câu hỏi được thiết kế gọn, nhưng vẫn đảm bảo khả năng phân loại học sinh khá rõ.

Ở phần đọc hiểu, kỹ năng scanning và skimming được nhấn mạnh, yêu cầu thí sinh suy luận nghĩa dựa trên ngữ cảnh thay vì dịch từng từ. Một số câu như 9 và 11 có đáp án là các cụm mệnh đề dài, đòi hỏi khả năng logic để nối mạch nội dung.

"Đề không quá lạ, bố cục mạch lạc. Nếu học kỹ các chủ điểm về khoa học, môi trường, tâm lý học và luyện xử lý từ vựng trừu tượng, học sinh có thể đạt điểm cao", cô Lan cho biết.

Thí sinh kết thúc ngày thi cuối cùng tại điểm thi THCS Nguyễn Gia Thiều, phường Tân Hòa, TP.HCM sáng 12-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thí sinh kết thúc ngày thi cuối cùng tại điểm thi THCS Nguyễn Gia Thiều, phường Tân Hòa, TP.HCM sáng 12-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tác giả: Lê Huy - Thái Lũy - Thảo Thương - Trọng Nhân - Chí Công - Hà Quân

Nguồn tin: tuoitre.vn