Gần 50 nữ cầu thủ trẻ tham gia tuyển chọn tài năng bóng đá nữ quốc gia tại Nghệ An

Hoạt động nằm trong chiến lược mở rộng công tác tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc nhằm tìm kiếm, phát hiện và đào tạo những tài năng bóng đá nữ trẻ xuất sắc, chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển trẻ quốc gia trong tương lai.

Theo Ban tổ chức, đợt tuyển chọn tại Nghệ An thu hút gần 50 vận động viên nữ tham gia. Các cầu thủ được chia thành hai nhóm tuổi gồm U11 và U14 để thuận lợi cho công tác đánh giá chuyên môn.

Khu vực Nghệ An là một trong những cụm tuyển sinh trọng điểm của chương trình, bên cạnh các cụm Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đợt tuyển chọn tại Nghệ An hướng tới các cầu thủ trẻ đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh cùng các địa phương lân cận.

Các ứng viên tham gia được trực tiếp kiểm tra, đánh giá bởi đội ngũ huấn luyện viên và chuyên gia bóng đá của VFF và FIFA theo quy trình tuyển chọn chuyên nghiệp. Những cầu thủ thể hiện tốt sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá để lựa chọn vào các chương trình đào tạo trọng điểm.

Ông Trần Trung Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An cho biết, địa phương đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ VFF để tổ chức chương trình tuyển chọn tại Nghệ An. Theo ông Tuyến, Nghệ An là địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh, không chỉ ở bóng đá nam mà bóng đá nữ cũng có nhiều tài năng triển vọng. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ trẻ vẫn chưa có nhiều cơ hội để được phát hiện và thể hiện năng lực.

Các nữ cầu thủ trẻ tham gia tuyển chọn tại Sân vận động Vinh (Nghệ An)

"Chương trình tuyển chọn lần này là cơ hội rất tốt để các cháu được tiếp cận môi trường đánh giá chuyên nghiệp, qua đó có thêm cơ hội theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá trong tương lai", ông Tuyến chia sẻ.

Cũng theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An, nếu có thêm thời gian chuẩn bị và triển khai, hiệu quả của chương trình có thể còn cao hơn nữa. Nghệ An là địa bàn rộng, nguồn cầu thủ tiềm năng khá lớn nên với thời gian tuyên truyền và chuẩn bị dài hơn, số lượng thí sinh tham gia tuyển chọn có thể tăng lên đáng kể.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, công tác chuẩn bị cho đợt tuyển chọn tại Nghệ An nhận được sự phối hợp tích cực từ Liên đoàn Bóng đá Nghệ An cùng các đơn vị, địa phương liên quan. Dù thời gian triển khai không dài, công tác thông tin, tuyên truyền, rà soát nguồn vận động viên và chuẩn bị cơ sở vật chất vẫn được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ trẻ tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tích cực kết nối với các trường học, câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá và địa phương trong khu vực nhằm tìm kiếm, giới thiệu những gương mặt có tiềm năng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên góp phần giúp chương trình diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu chuyên môn và tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia của VFF và FIFA thực hiện công tác đánh giá, tuyển chọn một cách hiệu quả.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt tuyển chọn tại Nghệ An, các đoàn tuyển sinh sẽ tiếp tục triển khai khảo sát và tuyển chọn tài năng tại các khu vực còn lại trên cả nước.

Dự án Phát triển Tài năng FIFA (FIFA TDS) được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ, tạo cơ hội cho các cầu thủ nữ năng khiếu được tiếp cận môi trường huấn luyện hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho bóng đá nữ Việt Nam trong những năm tới.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn