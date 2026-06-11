V.League hạ màn, Đỗ Hùng Dũng gia nhập bến đỗ đầy bất ngờ

V.League hạ màn, Đỗ Hùng Dũng gia nhập Thiên Khôi để thi đấu ở HPL-S13

Sáng ngày 11/6, nhà vô địch tuyệt đối của sân chơi bóng đá 7 người Việt Nam – Thiên Khôi đã công bố bản hợp đồng “bom tấn” với cựu đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Hùng Dũng. “Thiên Khôi FC chính thức chào đón Đỗ Hùng Dũng gia nhập đội bóng và đồng hành cùng đội tại giai đoạn 2 HPL-S13”, trang chủ của Thiên Khôi thông báo.

Hùng Dũng vừa cùng CLB Hà Nội khép lại hành trình ở mùa giải 2025/26. Thay vì chọn cách nghỉ ngơi hoàn toàn bên gia đình, tiền vệ sinh năm 1993 quyết định nhận lời Thiên Khôi FC tham gia phần còn lại của Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia NetSpace Cup 2026 – Khu vực miền Bắc (HPL-S13). Ngoài việc duy trì nền tảng thể lực hướng tới mùa giải mới, Dũng “chip” cũng coi đây là dịp để thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng tại sân đấu 7 người. Theo nguồn tin của Bongdaplus, tiền vệ này đã xin phép đội bóng chủ quản và nhận được sự đồng ý của BLĐ CLB Hà Nội.

Đây không phải là lần đầu tiên Hùng Dũng thi đấu ở sân chơi HPL. Trước đó, cựu đội trưởng của ĐT Việt Nam từng khoác áo CLB Ocean, Phương Anh vào các năm 2015, 2016…

Hùng Dũng sẽ tiếp tục tìm niềm vui ở sân chơi 7 người sau mùa giải không như kỳ vọng cùng CLB Hà Nội - Ảnh: HNFC

Sự có mặt của Dũng “chip” gia tăng sức mạnh đáng kể với Thiên Khôi. Các nhà ĐKVĐ của VPL (Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025) đang có sự khởi đầu không như kỳ vọng tại HPL-S13. Sau 5 vòng đầu tiên, Thiên Khôi chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận, có 7 điểm và tạm xếp thứ 5. Với việc chiêu mộ thành công Hùng Dũng, Thiên Khôi cho thấy quyết tâm sẽ tăng tốc trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

“Với Thiên Khôi FC, sự góp mặt của Dũng “Chíp” không chỉ bổ sung thêm kinh nghiệm và bản lĩnh cho khu trung tuyến, mà còn mang đến một mẫu tiền vệ giàu sức chiến đấu, sở hữu khả năng kết nối lối chơi và tạo sự cân bằng giữa công và thủ. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Tuấn Anh “Jr” và Đỗ Hùng Dũng đang nhận được rất nhiều sự chờ đợi. Một người tinh tế trong từng pha xử lý, một người mạnh mẽ, bền bỉ và dày dạn kinh nghiệm trận mạc – sự bổ trợ ấy hứa hẹn sẽ giúp tuyến giữa của Thiên Khôi FC trở nên đa dạng và khó lường hơn”, trang chủ Thiên Khôi chia sẻ.

Với cá nhân Hùng Dũng, việc gia nhập Thiên Khôi phần nào cũng giúp anh tìm lại niềm vui sau mùa giải không như kỳ vọng cùng CLB Hà Nội. Đội bóng Thủ đô sớm bị loại ở Cúp QG và chỉ về thứ 4 tại V.League 2025/26.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn