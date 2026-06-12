Đã có án chung thân, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lãnh tiếp 30 năm tù

Một tòa án ở Hàn Quốc ngày 12-6 đã tuyên phạt 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau khi kết luận ông có tội vì đã ra lệnh điều máy bay không người lái xâm nhập Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng liên Triều, tạo cơ sở cho việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Với động thái trên, ông Yoon bị kết tội "tiếp tay cho kẻ thù" và "lạm quyền".

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap

Tòa nhận định ông Yoon đã ra lệnh thực hiện chiến dịch này vào tháng 10-2024 nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng, qua đó lợi dụng việc leo thang căng thẳng biên giới như dự tính để làm cớ cho lệnh thiết quân luật sau đó.

Tòa án cũng tuyên phạt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun 30 năm tù giam vì có vai trò liên quan.

Ngoài ra, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Yeo In-hyung bị tuyên 15 năm tù. Trong khi đó, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái Kim Yong-dae nhận mức án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo trong 5 năm.

Hội đồng xét xử cho biết: "Với mục đích tạo dựng bối cảnh để ban bố thiết quân luật khẩn cấp, các bị cáo đã mượn vỏ bọc là một chiến dịch quân sự nhằm khiêu khích Triều Tiên".

Đây là bản án mới nhất dành cho ông Yoon Suk Yeol - người đang bị giam giữ và phải đối mặt hàng loạt phiên tòa liên quan nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của mình.

Trước đó, vào tháng 2, ông Yoon đã bị tuyên án tù chung thân với tội danh cầm đầu cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố lệnh thiết quân luật. Ông đã nộp đơn kháng cáo phán quyết này.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người Lao Động