U23 Việt Nam cần phát huy điểm mạnh gì khi đấu với U23 Thái Lan?

Sau VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có hoạch định mới về lực lượng. Lứa cầu thủ sinh năm 2003, 2004 được tạo cơ hội lên ĐTQG, nhường chỗ cho những tài năng sinh năm 2005 trở về sau. Giải CFA Team China - Tây An 2026 chính là nấc thang đầu tiên cho hành trình của U23 Việt Nam phiên bản mới, đan xen giữa một số cầu thủ kinh nghiệm và tân binh.

Ở trận đầu tiên, đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Triều Tiên. Đối thủ này đăng ký 7 tuyển thủ quốc gia khi đấu U23 Việt Nam. Trước một tập thể có kinh nghiệm và được đánh giá cao như U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam với tập thể mới mẻ vẫn chơi tốt. “Đội hình của U23 Việt Nam kiểm soát thế trận. Hai cánh và tuyến giữa duy trì sự ổn định”, báo China News nhận định. Đặc biệt ngay từ phút thứ 6, U23 Việt Nam đã mở tỷ số sau pha chớp thời cơ và dứt điểm góc hẹp chuẩn mực của Minh Tâm.

Cầu thủ được HAGL tạo điều kiện thi đấu thường xuyên ở V.League đã khởi đầu suôn sẻ cùng U23 Việt Nam. “Đó là điểm sáng của Những chiến binh sao Vàng”, China News bình luận. “Cậu ấy tạo được đột biến liên tục. Tuyến giữa của U23 Việt Nam đóng góp tích cực trong phân phối bóng”.

Song song với những điểm cộng trước một U23 Triều Tiên nhỉnh hơn về kinh nghiệm và trình độ, trận hoà 1-1 của U23 Việt Nam cũng chỉ ra nhiều vấn đề phải rút kinh nghiệm. “Hàng thủ bộc lộ sự thiếu ổn định ở hiệp 2. Đó là lý do khiến U23 Việt Nam bị gỡ hoà ở cuối trận. Khả năng kèm người khi chuyển đổi trạng thái là điều cần cải thiện”, báo China News cho hay.

Thêm vào đó theo tờ báo Trung Quốc, hàng tấn công của U23 Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào sự tự phát cá nhân, chưa có những tình huống phối hợp sắc sảo nơi vòng cấm đối thủ. “U23 Việt Nam chơi tốt trong hiệp một nhưng không duy trì được lợi thế đến cuối trận. Đây là vấn đề cần được cải thiện trong thời gian tới. Những cầu thủ như Minh Tâm đã có cơ hội thể hiện và cho thấy tiềm năng phát triển. Toàn đội đang hướng tới việc nâng cao tính gắn kết trong lối chơi. Giải đấu lần này tiếp tục là cơ hội quý giá để kiểm chứng và hoàn thiện đội hình U23 Việt Nam trong tương lai”, tờ China News kết luận.

Đây là điều mà U23 Việt Nam cần chú ý trong trận đấu với U23 Thái Lan diễn ra vào chiều nay. Trước đối thủ triệu tập lực lượng rất mạnh, U23 Việt Nam cần tập trung tối đa trong 90 phút.

Lịch thi đấu

14h00 ngày 28/3: U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam

18h35 ngày 28/3: U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

BXH

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn