HLV Đinh Hồng Vinh nói gì trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên?

HLV Đinh Hồng Vinh (phải) ở buổi họp báo - Ảnh: VFF

Trưa 24-3, chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức buổi họp báo trước Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.

Giải diễn ra từ ngày 25 đến 31-3 với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 CHDCND Triều Tiên (U23 Triều Tiên), U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc.

Phát biểu ở buổi họp báo, quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh đánh giá rất cao U23 Triều Tiên, đối thủ sẽ gặp ở trận ra quân vào lúc 14h ngày mai (25-3).

Ông nói: "Đây là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn, tổ chức đội hình kỷ luật và lối chơi giàu sức mạnh. Đối đầu với họ là một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội quý giá để chúng tôi kiểm tra năng lực các cầu thủ".

Về mục tiêu cho trận đấu ngày mai, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Chúng tôi đặt ra mục tiêu cao nhất là giành kết quả tốt, nhưng quan trọng hơn là chúng tôi muốn xem xét sự vận hành của toàn đội trước một đối thủ mạnh".

Trả lời truyền thông nước chủ nhà về lực lượng tham dự, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình đội tuyển U23 Việt Nam lần này là sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng.

Do đó HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi và xây dựng lực lượng kế cận.

Đội tuyển U23 Việt Nam tham quan sân vận động Tây An - Ảnh: VFF

Ông nói: "Chúng tôi tập trung vào ba yếu tố. Thứ nhất là khả năng thích ứng. Chúng tôi muốn xem các cầu thủ trẻ (lứa 21 tuổi) có thể bắt nhịp và thi đấu bản lĩnh trước đối thủ mạnh về thể hình, thể lực hay không.

Thứ 2 là sự gắn kết. Chúng tôi tiếp tục rà soát sự phối hợp giữa nhóm cầu thủ đã dự Giải U23 châu Á vừa qua như thủ môn Cao Văn Bình, Công Phương, Lê Văn Thuận…, cùng với các nhân tố mới U21 được bổ sung.

Cuối cùng là hoàn thiện chiến thuật. Chúng tôi sẽ áp dụng những bài tập luyện trong thời gian qua vào thực tế trận đấu, đặc biệt là khả năng kiểm soát nhịp độ và chuyển trạng thái nhanh".

"Tất cả các trận đấu tại giải này đều là bước đệm quan trọng để chúng tôi hoàn thiện một đội hình U23 kế cận vững mạnh cho tương lai.

Dù kết quả thế nào, chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn", ông Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Sáng 24-3, toàn đội đã tham quan sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An - địa điểm tổ chức các trận đấu của giải, qua đó giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và cảm quan thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An hiện khá lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi tập luyện và thi đấu được đánh giá rất tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các đội tham dự.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn