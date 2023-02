Ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, ROS về đâu?

ROS chưa thể được giao dịch trên UPCoM



Kể từ ngày 5/9/2022, cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros (FLC Faros) đã bị Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) hủy niêm yết bắt buộc. Lý do là doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Lịch sử giao dịch cổ phiếu ROS cho đến thời điểm bị hủy niêm yết trên HoSE (Ảnh chụp màn hình).

Từ đó đến nay đã gần 6 tháng trôi qua, ROS vẫn chưa được giao dịch trên thị trường UPCoM. Điều này khiến cổ đông FLC Faros cũng như giới đầu tư không khỏi băn khoăn.



Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) - đơn vị quản lý sàn giao dịch UPCoM - mới đây đã có văn bản giải thích về trường hợp của ROS.



Theo HNX, ngày 25/8/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 3 người khác.



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết và 3 bị can trên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros. Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.



Do việc tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng của FLC Faros thuộc hành vi bị cấm theo Luật Doanh nghiệp và vụ việc đang trong quá trình điều tra nên HNX cho biết, cơ quan này chưa có cơ sở xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của FLC Faros để đảm bảo chấp thuận đúng số lượng chứng khoán ROS được đăng ký giao dịch.



Vì thế, HNX sẽ xem xét thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đối với cổ phiếu ROS của FLC Faros sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về số vốn điều lệ hợp lệ và tính đại chúng của công ty này.



Trước đó, ngày 30/8/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) có thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ROS từ sàn HoSE sang UPCoM. Tuy nhiên, việc này là xử lý kỹ thuật trên hệ thống của VSD đối với cổ phiếu khi bị hủy niêm yết. Còn cổ phiếu được giao dịch trên UPCoM hay không phụ thuộc vào quyết định của HNX.

Cổ phiếu bị hủy niêm yết được giao dịch trên UPCoM ra sao?



Về đối tượng đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ quy định về đối tượng thực hiện đăng ký giao dịch: "Công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc hoặc hủy bỏ niêm yết tự nguyện nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký giao dịch".



Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch được quy định khoản 2 Điều 6 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34 ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.



Với cổ phiếu của công ty hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, HNX phối hợp với VSD thực hiện đăng ký giao dịch.



Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu hủy niêm yết có trách nhiệm thông báo cho HNX giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu của cổ phiếu (đối với trường hợp ngày giao dịch cuối cùng không có giao dịch để xác định giá đóng cửa) tại ngày giao dịch cuối cùng.



Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận việc hủy niêm yết và thông báo về việc hủy niêm yết từ sở giao dịch chứng khoán, VSD thông báo cho HNX về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường niêm yết sang hệ thống giao dịch UPCoM.



Sau đó, căn cứ quyết định hủy niêm yết và thông báo của sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu hủy niêm yết và thông báo của VSD, HNX sẽ ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch, đồng thời thông báo ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí